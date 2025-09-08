El clima “partirá” a México: Alerta por lluvias torrenciales en una mitad y calor extremo en la otra

El pronóstico del tiempo para México para este lunes, 8 de septiembre de 2025, revela un panorama dividido y adverso: mientras una poderosa combinación del Monzón Mexicano y el Frente Frío No. 2 desatará lluvias de intensas a torrenciales en gran parte del territorio, el norte continuará bajo una agobiante ola de calor con temperaturas que rebasarán los 40 °C.

Alerta por lluvias intensas: Monzón y Frente Frío 2 causarán estragos

La mayor parte de la actividad lluviosa se deberá a la interacción de tres sistemas principales. Autoridades de Protección Civil piden a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante el posible aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Lluvias torrenciales por Monzón Mexicano en el Pacífico y Occidente

El Monzón Mexicano seguirá generando una fuerte inestabilidad en el noroeste y occidente de la República. Se esperan las precipitaciones más significativas en:



Lluvias puntuales intensas en Nayarit y el oeste de Jalisco .

en y el oeste de . Lluvias muy fuertes en Durango, Sinaloa, Zacatecas, Colima y Michoacán .

en y . Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Sonora .

con lluvias puntuales fuertes en y . Lluvias aisladas en la península de Baja California.

Los mayores acumulados de #Lluvia en 24 horas se registraron en #Tamaulipas y #Chiapas. También puedes consultar diariamente los mapas de #Temperaturas mínimas y máximas en el link ⬇️https://t.co/qTC5cuM6Xt pic.twitter.com/DORaDLmFEe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 7, 2025

Tormentas y vientos por Frente Frío No. 2 en el noreste

Por su parte, el sistema frontal núm. 2 se mantendrá como estacionario sobre el noreste de México, interactuando con inestabilidad atmosférica. Esta combinación provocará:



Lluvias puntuales intensas en Tamaulipas .

en . Lluvias muy fuertes en San Luis Potosí .

en . Lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León .

en y . Rachas de viento de 40 a 60 km/h que podrían generar tolvaneras en Coahuila y Nuevo León.

Lluvias en el sureste, centro y sur del territorio

Un canal de baja presión en el sureste, junto al ingreso de humedad de ambos océanos, completará el panorama de lluvias en el resto del país, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluyendo la Península de Yucatán, así como chubascos en el oriente, centro y sur del territorio nacional.

Calor extremo no da tregua: Zonas del norte superarán los 40 °C

Mientras gran parte del país se prepara para las lluvias, el otro extremo climático se vivirá en el norte. El ambiente caluroso a muy caluroso persistirá, con pronósticos de temperaturas máximas que podrían ser peligrosas para la salud.

Los estados que registrarán las temperaturas más altas son:



Temperaturas superiores a 40 °C en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa.

Este calor extremo, combinado con la alta humedad en algunas zonas costeras, incrementa el riesgo de golpes de calor en la población.