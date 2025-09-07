Logo InklusionSitio accesible
Activan alerta amarilla y naranja por lluvias en CDMX hoy; fuertes inundaciones en Tlalpan

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectan este domingo al sur de la CDMX; conoce las alcaldías más afectadas y zonas con inundaciones.

Escrito por: Iveth Ortiz
lluvias cdmx hoy
¿En qué alcaldías se registran afectaciones?|Redes sociales

¡Mejor ni salgas! Este domingo 7 de septiembre, fuertes lluvias se registraron en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), provocando encharcamientos y afectaciones en vialidades del sur.

EN VIVO

Rescatan a personas de la inundación en Héroes de Padierna

Bomberos de la CDMX rescataron a varias personas que viajaban en un vehículo y quedaron atrapadas por la inundación de 600 metros registrada en la calle Izamal, esquina Homún, en la colonia Héroes de Padierna.

Se derrumba bóveda en calles de Tlalpan

Debido al reblandecimiento del terreno, colapsó una bóveda catalana de 4 por 6 m de la sala de una vivienda en la alcaldía Tlalpan.

No se reportan personas lesionadas, pese a la gravedad de los daños materiales.

VIDEO: Calles de Periférico Sur inundadas

Por la acumulación de basura y un drenaje colapsado, este domingo se registraron nuevamente fuertes inundaciones en Periférico Sur.

Tlalpan bajo el agua: Así quedaron las calles tras las fuertes lluvias

Las lluvias en el sur de la capital inundaron por completo las calles de la avenida Homún, dejando puestos de tianguis totalmente destruidos en la alcaldía Tlalpan.

¡Aguas Tlalpan! Se activa alerta naranja en la alcaldía

Se activó Alerta Naranja por persistencia de lluvia en la alcaldía Tlalpan. Mientras que se mantiene Alerta Amarilla en:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Xochimilco

Bajada de agua en la carretera Picacho Ajusco; evita la zona

Evita circular por ambos sentidos de la Carretera Picacho Ajusco, que registra inundaciones por la bajada de agua tras la fuerte lluvia de este domingo.

Así se vio la fuerte tormenta en Periférico Sur

Cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA) captaron la fuerte tormenta que azotó sobre la colonia Fuentes del Pedregal, en Periférico Sur.

Se activa Alerta Amarilla en CDMX por fuertes lluvias; alcaldías afectadas

La tarde de este domingo se activó la Alerta Amarilla tras las fuertes lluvias y caída de granizo en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Inundación en Picacho Ajusco tras la intensa lluvia

Tras la fuerte lluvia que duró minutos en el sur de la CDMX, se registran inundaciones sobre la carretera Picacho Ajusco y Halacho, en la alcaldía Tlalpan.

🔀 Alternativa vial: Tenosique.

