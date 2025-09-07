Activan alerta amarilla y naranja por lluvias en CDMX hoy; fuertes inundaciones en Tlalpan
Fuertes lluvias y tormentas eléctricas afectan este domingo al sur de la CDMX; conoce las alcaldías más afectadas y zonas con inundaciones.
¡Mejor ni salgas! Este domingo 7 de septiembre, fuertes lluvias se registraron en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), provocando encharcamientos y afectaciones en vialidades del sur.
EN VIVO
Rescatan a personas de la inundación en Héroes de Padierna
Bomberos de la CDMX rescataron a varias personas que viajaban en un vehículo y quedaron atrapadas por la inundación de 600 metros registrada en la calle Izamal, esquina Homún, en la colonia Héroes de Padierna.
Laboramos en el desalojo de agua pluvial en aproximadamente 600 m, en calle Izamal esquina Homum, colonia Héroes de Padierna, en @TlalpanAl@JefeVulcanoCova#Tlaloque2025 pic.twitter.com/LGEW0LiVMJ— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 8, 2025
Se derrumba bóveda en calles de Tlalpan
Debido al reblandecimiento del terreno, colapsó una bóveda catalana de 4 por 6 m de la sala de una vivienda en la alcaldía Tlalpan.
No se reportan personas lesionadas, pese a la gravedad de los daños materiales.
En Callejón San Fernando e Ignacio Allende, col. Tlalpan Centro, @TlalpanAl, debido al reblandecimiento del terreno, colapsó una bóveda catalana de 4 por 6 m de la sala de una vivienda.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 8, 2025
No hubo personas lesionadas ni afectaciones colaterales. Personal de la #UGIRPC alcaldía,… pic.twitter.com/wsZypbqh7J
VIDEO: Calles de Periférico Sur inundadas
Por la acumulación de basura y un drenaje colapsado, este domingo se registraron nuevamente fuertes inundaciones en Periférico Sur.
#Clima | Las calles se convierten en ríos, tras las intensas #lluvias de esta tarde.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2025
Maneja con precaución https://t.co/5AETb0hQGS pic.twitter.com/UzHAde3wzW
Tlalpan bajo el agua: Así quedaron las calles tras las fuertes lluvias
Las lluvias en el sur de la capital inundaron por completo las calles de la avenida Homún, dejando puestos de tianguis totalmente destruidos en la alcaldía Tlalpan.
@TlalpanVecinos @TlalpanAl @Gabyosoriohdz Así se encuentra en estos momentos en avenida Homun, alcaldía Tlalpan #lluvias #CDMX pic.twitter.com/2V7bHbPcFu— Greta (@GretaLopez20) September 8, 2025
¡Aguas Tlalpan! Se activa alerta naranja en la alcaldía
Se activó Alerta Naranja por persistencia de lluvia en la alcaldía Tlalpan. Mientras que se mantiene Alerta Amarilla en:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Xochimilco
Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del domingo 07/09/2025, en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 8, 2025
Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y… pic.twitter.com/vmz6Qkcw1p
Bajada de agua en la carretera Picacho Ajusco; evita la zona
Evita circular por ambos sentidos de la Carretera Picacho Ajusco, que registra inundaciones por la bajada de agua tras la fuerte lluvia de este domingo.
Así se encuentra Picacho Ajusco. 🌊 pic.twitter.com/hbXpBiADiN— Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) September 8, 2025
Así se vio la fuerte tormenta en Periférico Sur
Cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA) captaron la fuerte tormenta que azotó sobre la colonia Fuentes del Pedregal, en Periférico Sur.
#Clima | Se registra intensas #lluvias, acompañadas de viento en la Col. Fuentes del #Pedregal— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2025
Conduce con precaución y evita zonas encharcadas.https://t.co/eFSzqabQRL pic.twitter.com/adUD5P0d0M
Se activa Alerta Amarilla en CDMX por fuertes lluvias; alcaldías afectadas
La tarde de este domingo se activó la Alerta Amarilla tras las fuertes lluvias y caída de granizo en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
- Xochimilco
Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 07/09/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Mantente informado.… pic.twitter.com/ZDagq0IZds— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2025
Inundación en Picacho Ajusco tras la intensa lluvia
Tras la fuerte lluvia que duró minutos en el sur de la CDMX, se registran inundaciones sobre la carretera Picacho Ajusco y Halacho, en la alcaldía Tlalpan.
🔀 Alternativa vial: Tenosique.
#Precaución ⚠️ Se registra bajada de agua sobre Carretera Picacho Ajusco y Halacho, colonia Jardines del Ajusco, @TlalpanAl.— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 7, 2025
🔀 Alternativa vial: Tenosique.
⚒️#OperativoLluvias2025 #Tlaloque2025@SEGIAGUA @SGIRPC_CDMX#911CDMX #OjosDeLaCiudad#TrabajandoJuntos #C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/iKKJN3O7s1