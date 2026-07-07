Link libre y GRATUITO para ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026 hoy martes 07 de julio

Ha pasado cerca de un mes desde que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dio inicio. Desde entonces, decenas de selecciones han sido eliminadas del torneo. Este martes, no será la excepción, pues dos escuadras más tendrán que despedirse de la justa veraniega en los octavos de final. En Azteca 7 nos gusta consentirte, por lo que llevamos la pasión por el fútbol a dondequiera que estés con nuestra transmisión digital EN VIVO de hoy, 7 de julio. Para acceder al link LIBRE y GRATUITO para ver los partidos, sólo tienes que ingresar a nuestro sitio web oficial.

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Octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ¿Qué partidos se juegan HOY, martes 7 de julio?

Este martes, 7 de julio, las selecciones que se juegan un pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son:



Argentina vs. Egipto

Suiza vs. Colombia

¿Qué partidos de octavos de final transmitirá Aztcea 7 HOY, martes 7 de julio?

Los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están en Azteca 7. Hoy, podrás seguir el duelo a muerte súbita entre Suiza vs. Colombia GRATIS y EN VIVO por nuestra señal. Ya sea que sintonices nuestro canal en TV abierta, accedas al link GRATUITO en nuestro sitio web o descargues cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes.

Suiza vs. Colombia: ¿A qué hora empieza el partido?

El balón comenzará a rodar en punto de las 2:00 p.m. (hora del centro de México). No obstante, nuestra transmisión arranca a la 1:40 p.m., con la previa a cargo de tus comentaristas deportivos favoritos: Christian Martinoli, Luis García y Zague.

¿Qué selecciones han pasado a los cuartos de final?

De momento, sólo seis de ocho selecciones han obtenido su pase a los cuartos de final. Así lucen los encuentros:



Marruecos vs. Francia

Noruega vs. Inglaterra

España vs. Bélgica

Los ganadores de los enfrentamientos de esta tarde (Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia) serán los siguientes en obtener su pase. Con ello, el calendario queda completo. Los cuartos de final se jugarán del jueves, 9 de julio, al sábado 11. Será entonces cuando conoceremos a los semifinalistas del torneo.