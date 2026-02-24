¡Escándalo en Michoacán! Detienen a 11 policías de Ecuandureo y a su director por presuntos nexos con el CJNG

En un operativo que dejó fría a la población de Ecuandureo, Michoacán, la Guardia Civil detuvo a 11 policías municipales.

Lo que más sorprendió es que en el grupo de arrestados iba el mismísimo Director de Seguridad Pública, todos acusados de posibles vínculos con el grupo delictivo que lideraba Nemesio Oseguera, "El Mencho", el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así atraparon a los policías ligados al CJNG en Michoacán

Todo ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde en la calle Lázaro Cárdenas, durante un recorrido de vigilancia en la región de Zamora. Los agentes de la Guardia Civil notaron algo muy extraño: dos patrullas municipales circulaban con gente encapuchada.

Al acercarse, vieron que los oficiales no tenían insignias ni nada que los identificara debidamente, lo que encendió las alarmas de inmediato.

Guardia civil registró a los policías de Ecuandureo

Al marcarles el alto para una inspección de rutina, la situación se puso color de hormiga. Las autoridades estatales detectaron que los policías municipales presuntamente tenían vínculos con el crimen organizado.

Además de estar "camuflajeados" para no ser reconocidos, se les relaciona con la posesión de sustancias ilícitas, algo imperdonable para quienes deben portar el uniforme con honor.

🚨#AlertaaADN#OGH | Detuvieron a 11 policías, entre ellos el director de Seguridad Pública del municipio de Ecuandureo, Michoacán, por estar relacionados con actividades ilícitas y posesión de drogas pic.twitter.com/cVXYQSGtov — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 24, 2026

El director de seguridad entre los detenidos

Lo que parecía una falta administrativa terminó en una captura de alto nivel. Entre los 11 detenidos se confirmó la identidad del jefe de la policía municipal.

No es común que toda una célula de seguridad sea puesta bajo custodia, pero la evidencia de sus actividades ilícitas fue suficiente para que la Guardia Civil tomara acciones correspondientes.

Ecuandureo bajo la lupa de la Fiscalía

Tras el arresto, los policías y su director fueron trasladados de inmediato y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones ahora buscan determinar qué tan profunda es la relación de estos agentes con las bandas delictivas que operan en la zona de Zamora y si hay más elementos involucrados en esta red de corrupción.

Vigilancia reforzada en Ecuandureo

Mientras se decide la situación jurídica de los 11 elementos, la seguridad en Ecuandureo quedaría en manos de fuerzas estatales y federales.

Por ahora, la calle Lázaro Cárdenas, donde todo inició, permanece bajo vigilancia para garantizar la tranquilidad.