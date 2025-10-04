Marchas CDMX: ¡No llegues tarde! Estas son las actividades que afectarán el tránsito en la capital hoy

El evento central de las marchas dará inicio al mediodía. Un contingente de skaters de la Ciudad de México partirá desde el Monumento a la Revolución. Su destino es la estación Bellas Artes del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Bajo el lema “El skate es cultura, movilidad y comunidad”, los participantes buscarán visibilizar y denunciar los casos de discriminación y acoso que enfrenta su comunidad.

La alcaldía Cuauhtémoc será el epicentro de la mayoría de las concentraciones. A las 10:00 horas, la Colectiva “Hijas de la Cannabis” se dará cita en la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en la intersección de Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, en la colonia Centro. Su objetivo es abogar por la creación de más espacios seguros y culturales para mujeres, con una clara perspectiva de género.

Más tarde, a las 13:00 horas, la Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México se congregará en la Glorieta de ‘La Joven de Amajac’, un punto de encuentro significativo en la confluencia de Paseo de la Reforma y la Avenida Morelos, en la colonia Juárez. Esta comunidad continuará su ‘Jornada de Lucha y Resistencia’ con posteriores reuniones a las 18:00 horas en el Hemiciclo a Juárez y a lo largo del día en el Zócalo capitalino.