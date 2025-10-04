Marchas CDMX: ¡No llegues tarde! Estas son las actividades que afectarán el tránsito en la capital hoy
No llegues tarde y mantente actualizado con nuestro minuto a minuto sobre las marchas CDMX para este sábado 4 de octubre 2025; cierres y alternativas viales.
Las calles de la capital mexicana serán el escenario de una variada agenda de movilizaciones y actividades este sábado. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han informado sobre la programación de diversas marchas CDMX, concentraciones y eventos recreativos que marcarán el pulso de la ciudad a lo largo del día. Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 04 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 4, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/Ws0q4yZPTQ
Durante la jornada, se anticipa la realización de al menos una marcha principal, nueve concentraciones de distintos colectivos, así como catorce rodadas, divididas entre cinco de motociclistas y nueve de ciclistas. Adicionalmente, se tienen registrados 28 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la metrópoli, configurando un día de intensa actividad social y cultural.
Concentraciones
Al caer la noche, el rugido de los motores se hará presente con dos rodadas motociclistas. La primera está programada para las 21:00 horas, partiendo de la Avenida Central Carlos Hank González, en la colonia Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Media hora más tarde, a las 21:30, un segundo grupo de motociclistas iniciará su recorrido desde la Avenida Río Consulado, en la colonia Ampliación Simón Bolívar, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza. El destino final de ambas rodadas aún no ha sido definido.
Ante este panorama, se exhorta a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SSC para conocer los detalles de rutas, posibles afectaciones viales y alternativas de transporte, y así poder planificar sus trayectos de la mejor manera posible.
Marchas CDMX HOY
El evento central de las marchas dará inicio al mediodía. Un contingente de skaters de la Ciudad de México partirá desde el Monumento a la Revolución. Su destino es la estación Bellas Artes del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Bajo el lema “El skate es cultura, movilidad y comunidad”, los participantes buscarán visibilizar y denunciar los casos de discriminación y acoso que enfrenta su comunidad.
La alcaldía Cuauhtémoc será el epicentro de la mayoría de las concentraciones. A las 10:00 horas, la Colectiva “Hijas de la Cannabis” se dará cita en la Plaza Tlaxcoaque, ubicada en la intersección de Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, en la colonia Centro. Su objetivo es abogar por la creación de más espacios seguros y culturales para mujeres, con una clara perspectiva de género.
Más tarde, a las 13:00 horas, la Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México se congregará en la Glorieta de ‘La Joven de Amajac’, un punto de encuentro significativo en la confluencia de Paseo de la Reforma y la Avenida Morelos, en la colonia Juárez. Esta comunidad continuará su ‘Jornada de Lucha y Resistencia’ con posteriores reuniones a las 18:00 horas en el Hemiciclo a Juárez y a lo largo del día en el Zócalo capitalino.