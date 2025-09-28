Lluvias inundan el oriente de CDMX; hasta llegan a un salón de fiestas | Mientras Dormía

La noche del sábado 27 de septiembre de 2025, las fuertes lluvias en el oriente de la Ciudad de México (CDMX) provocaron severas inundaciones y daños materiales que afectaron a varias colonias que afectaron incluso un salón de fiestas conde había una celebración infantil.

El agua que inundó el lugar dejó atrapadas a al menos 30 personas que tuvieron que ser auxiliadas por las autoridades. “Sí, me apoyaron a caminar desde allá, pues el agua está hasta acá arriba; en una fiesta de niños se quedó atrapada una familia”, comentó una asistente a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Además, las colonias Santa Martha Acatitla, Vicente Guerrero, Ermita Zaragoza y Ejército de Oriente, junto con municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, fueron algunos de los puntos más afectados, reportándose daños irreparables en muebles, vehículos y electrodomésticos.

Inundaciones causan caos en vialidades y transporte público

La precipitación fue tan intensa que las vías de la Línea A del Metro CDMX se inundaron, lo que obligó a suspender el servicio entre Pantitlán y Guelatao, dejando varados a miles de usuarios.

La Calzada Ignacio Zaragoza se convirtió en un verdadero río, donde decenas de vehículos quedaron atrapados por el agua, mientras policías capitalinos implementaron rescates. En particular, ayudaron a los pasajeros de una camioneta tipo van que no pudo avanzar por la acumulación del líquido, demostrando la magnitud del problema en las calles.

🌧️ Vecinos de distintas colonias de Iztapalapa enfrentan graves afectaciones por las inundaciones registradas tras las lluvias de este sábado.



En Santa María Aztlahuacan una de las zonas más golpeadas, niños y adultos mayores pasaron la noche bajo el agua. Habitantes piden apoyo… pic.twitter.com/smcyeJP4BP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 28, 2025

Vecinos de colonias afectadas relatan daños y desbordamientos

En Santa María Aztahuacán, decenas de viviendas sufrieron inundaciones por el desbordamiento de las coladeras. Andrea, una vecina afectada, explicó: “Es que empezó a llover muy fuerte, y empezó a salir el agua de la coladera y entró a las casas… pensamos que no se iba a meter, pero se empezó a meter y ya no pudimos sacarla”. En el mismo barrio, Jean, un niño, pasó la noche sobre un mueble para evitar el agua, mientras don Miguel, un adulto mayor, decidió dormir en su cama a pesar de que su cuarto estaba inundado.

Emergencias en eventos y daños materiales en zonas colindantes

Las autoridades de la Secretaría Integral del Agua confirmaron que esta fue la precipitación más intensa registrada en la temporada de lluvias. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas tras esta emergencia.