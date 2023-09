“Despierta llorando": Miguelito, niño atacado por un Pitbull está consciente y muy dañado

Luego de que se diera a conocer que Zoren Miguel, un niño atacado por un Pitbull en Jiutepec, Morelos, cuando regresaba del kínder con su abuelita, se informó que el pequeño se recupera de forma lenta ya que tiene mordidas en todo el cuerpo, así como raspaduras y presenta inflamación en el cerebro.

De acuerdo con su padre, la recomendación de los médicos es que repose de forma absoluta pues por la herida en la cabeza, no puede abrir los ojos pero se encuentra consciente y sabe cuál es la situación por la que está pasando.

“Nos han dicho que se ha hecho todo lo posible para que se dé su recuperación. Como cualquier niño se despierta llorando, gritando que siente las mordidas del perro. Me dice: ‘papá, me duele mi panza, sóbame mis piernas, ya me quiero ir, papá ayúdame, me hubiera gustado que estuvieras ahí para ayudarme y me hubieras salvado’, está muy dañado psicológicamente”, relató el padre.

Sobre la reparación del daño al menor de 5 años de edad, el papá de Zoren Miguel explicó que se espera que todo se resuelva conforme a derecho y se está haciendo todo lo posible para ello y aclaró que no puede hablar por el momento sobre la respuesta del dueño del perro Pitbull.

Mientras tanto, el menor tiene que estar seis semanas más en revisión y en constante vigilancia para evitar que se le infecten las heridas, sobe todo la de la cabeza en donde prácticamente le fue arrancado un pedazo de cuero cabelludo.

Sobre los gastos para la atención de Zoren Miguel, su papá dijo que mucha gente está apoyando y dio a conocer un número de cuanta al que se pueden realizar depósitos y es a la tarjeta número 41523135 0092 7673 a nombre de Esther Paloma González.

Miguel Ángel pidió a los mexicanos pedir por la salud de su pequeño y “que sigan apoyándonos con sus oraciones”.

¿Qué pasó con el pitbull y el su dueño?

Ana Luisa Guerrero Mendoza, abuelita de Zoren Miguel recordó a Fuerza Informativa Azteca como ocurrió la agresión: “Yo venía del kínder con mi nieto, veníamos a la casa, en la calle 5 de Mayo con 10 de Mayo, Otilio Montaño, cuando nos salió un perro, un pitbull agresivo, se le fue luego, luego al niño a la cara y al cráneo y yo empecé a gritarle a la gente que me ayudara a quitarle a mi nieto”.

Fue tal la furia del ataque, que tuvieron que intervenir varias personas para poder liberar al pequeño, quien fue trasladado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Cuernavaca, a bordo de un taxi.

Miguel Ángel, padre de Zoren Miguel, dio a conocer que el menor ya había salido de la operación y se encontraba delicado de salud, pero estable.

“Ya salió, está muy crítico, crítico, crítico, tiene una manguerita aquí, en la cabeza y tiene una manguerita acá, creo que se le está drenando y se le está implantando más sangre, porque perdió demasiada sangre, llegó, literal, se desangró, se desangró", informó el padre.

Horas más tarde circuló en redes sociales la versión de que el dueño del perro, presuntamente se deslindaba de la situación, por lo que un grupo de vecinos de la víctima rodearon su casa para exigir que el dueño entregara al animal y fuera detenido.

Minutos después, el dueño del perro, desde un domicilio diferente aseguró que enfrentará su responsabilidad, incluso aseguró que acudió al hospital pero no le permitieron acercarse, insistió en que estuvo pendiente en el hospital en donde también estableció contacto con algunos familiares del menor.

“Yo no me voy a ir, estoy dando mi nombre, yo voy a estar al pendiente de lo que tenga que ver con lo de Migue, pero lo quiero hacer de la manera que me están dando a mí a entender, yo no soy abogado, yo me estoy guiando por lo que me dicen, como cualquier otra persona en mi situación. Igualmente todo lo que proceda, medicamentos, medicina, acerca de migue, pues yo me haré responsable porque es lo correcto”, indicó Víctor Manuel Alvarado, dueño del Pitbull que agredió al pequeño de cinco años.

Por su parte el autoridades del municipio de Jiutepec, informaron que la familia de la víctima recibió la atención para presentar la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable.

También informaron que tras la primera cirugía, los signos vitales de Zoren Miguel son estables y ya recibe tratamiento para el dolor y antibióticos, asimismo destacaron que de acuerdo al reporte médico su evolución es adecuada.

Se habló que el padre del menor y el dueño del animal sostuvieron una reunión en la Fiscalía de Justicia para establecer un acuerdo para la reparación del daño y mantener en resguardo y vigilancia al perro pitbull.