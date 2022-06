Nada tengo que hacer en Morena si se sigue excluyendo: Ricardo Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dijo que luchará por democratizar los procesos internos para designar a candidatos en su partido. De visita en Guanajuato, indicó que en el proceso de elección actual no ha sido tomado en cuenta y ha sido excluido. Aclaró que de continuar esta situación hacia su persona dejará el partido ya que el límite de su permanencia en Morena es la dignidad.

“Hasta ahora no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se sigue excluyendo, nada tengo que hacer”.

Pidió que Morena corrija la postura en su contra. Sin embargo indicó que seguirá en la lucha por obtener la candidatura a la Presidencia de la República 2024 de manera limpia.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el “club de los señalados”, no sea mencionado en el “club de los elegidos” desde las matutinas mañaneras, conferencias, aún así he decidido participar”.

Monreal pide la unidad de Morena

Ricardo Monreal presentó en Guanajuato su libro “Otro campo, ¡es posible!”. El senador enfatizó que lo único que quiere es la unidad del partido, trabajar y luchar en sus aspiraciones con transparencia y mantenerse del lado de la ley.

“Quiero luchar limpiamente, ganar a la limpia dentro de Morena; por eso estoy en este proceso de revisión, pero hasta ahora no estoy pensando en salirme de Morena. Voy a seguir luchando, por más que hay un sector que quisiera que ya estuviera fuera de Morena”.

Ricardo Monreal también aprovechó para reiterar que el piso parejo dentro de su partido, en la carrera rumbo a la sucesión presidencial, simplemente no se ve por ningún lado.

“Piso parejo, que no lo ha habido hasta ahora. Por supuesto, ustedes lo saben, si hay una cantidad de menciones para los tres positivamente y negativa ni siquiera hay para mí, pues no hay piso parejo. Siempre he luchado contra la adversidad, ahora no será la excepción”.