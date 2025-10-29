Montachoques enfrentarían hasta 24 años de cárcel y 3 mil días de multa en Edomex

Los montachoques en el Estado de México (Edomex) podrían pasar varios años en la cárcel, de acuerdo con una propuesta legislativa en el Congreso local para endurecer el castigo a los delincuentes que buscan ganar dinero extorsionando a conductores.

No solo se pretende que este tipo de actos se castiguen con el encarcelamiento, sino que la propuesta contempla agravantes si el delito se comete en contra de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad.

Reportes de la Fiscalía General de Justicia estatal señalan que detrás de este tipo de actividad habría integrantes de agrupaciones como Los 300, quienes extorsionan a conductores al chocar contra ellos y a cambio de no hacerles daño, les piden dinero para dejarlos ir.

¿Cuántos años de cárcel en Edomex podrían recibir los montachoques?

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado morenista Octavio Martínez Vargas para penalizar con hasta 24 años de prisión a los montachoques.

Esta pena se aplicaría a quienes intencionalmente provoquen un incidente de tránsito con el propósito de obtener dinero mediante amenazas o engaños, simulando ser víctimas del siniestro.

Castigo a montchoques en Edomex también incluye una multa

El dictamen prevé una sanción de hasta 12 años de prisión y mil 500 días de multa por esta conducta, pero si el delito se comete contra personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, las penas serían de hasta 24 años y 3 mil días multa.

El legislador consideró tipificar este delito, pues solo en Ecatepec, precisó, se tienen documentadas alrededor de 15 extorsiones bajo la modalidad de montachoques al día, con una rentabilidad promedio de 10 mil pesos por percance.

En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el legislador Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, ingresó una propuesta similar para tipificar el fraude por colisión vehicular o montachoques como delito específico, y sancionarlo hasta con ocho años de prisión.