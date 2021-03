VIDEO: Motociclista hace maniobra con moto y embiste a mensajero

El caso de un joven mensajero atropellado por un motociclista que hacía maniobras está causando polémica en Argentina, ya que el presunto responsable fue liberado tras 48 horas de ocurrido el incidente.

Un joven identificado como Bruno Sebastián Martin trabajaba de repartidor y fue embestido por el motociclista en la región de San Isidro, cuando presuntamente el segundo hacía una maniobra peligrosa conocida como “willy”.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el mensajero de 21 años baja de una camioneta para recoger la mercancía y entregarla; ya era la última actividad que haría, cuando de pronto, al caminar hacia la parte trasera del vehículo, un motociclista lo embistió y ambos cayeron más adelante.

Medios locales indicaron que los hechos ocurrieron el martes pasado alrededor de las 19:00 horas, cuando el joven mensajero estaba a punto de terminar su jornada laboral.

Bruno estuvo tirado al menos 40 minutos antes de que llegara una ambulancia para trasladarlo al hospital de San Isidro, debido a las graves fracturas que tiene en la cabeza y la columna y ahora lucha por su vida, ya que se encuentra en coma.

El motociclista responsable del accidente, Leandro Lafratta, fue detenido, pero 48 horas después resultó liberado, lo que desató la indignación de la familia del mensajero.

El motociclista declaró que no pudo ver a la víctima cuando circulaba por la calle, porque le puso aceite en el manillar y este se le zafó de la mano.

La familia de Bruno niega que haya sido un accidente y asegura que el motociclista iba haciendo maniobras peligrosas, conocida como la “willy” o “wheelie”.

“Hay gente que evidentemente no entiende que estas cosas no se hacen, que conducir imprudentemente, no importa con qué vehículo, puede producir daños irreparables. La vida de Bruno no va a ser la misma”, explicó la madre de Bruno, María del Rosario, a medios locales.

[EN CONTRAMANO Y HACIENDO "WILLY"]

⚠️ Un joven fue #atropellado por una moto el martes en la localidad bonaerense de San Isidro y se encuentra internado en grave estado. La cámara de seguridad reveló que el #motociclista estaba haciendo “willy” y circulaba en contramano. pic.twitter.com/rU7DixrVQM — Canal 10 Tucumán (@canal10tucuman1) March 19, 2021

