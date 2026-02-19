¡Violencia en la ZMG! Mujer es brutalmente golpeada por su ex pareja en Tlaquepaque; presenta lesiones en la cabeza

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad, fue brutalmente golpeada presuntamente por su pareja en calles de la colonia San Pedrito en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el sujeto logró darse a la fuga.

Al escuchar los gritos de la mujer, vecinos llamaron inmediatamente al 911. Al lugar arribaron elemento de emergencia para poder atender a la víctima, que presentaba una grave lesión en la cabeza.

La mujer de 50 años fue trasladada de emergencia a un hospital debido a la gravedad de la lesión debido a la golpiza.

Por su parte, la pareja de la víctima logró huir del lugar de los hechos, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad del responsable, así como la razón por la que golpeó a la mujer.

Abandonan a hombre en calles de Zapopan tras ser secuestrado y golpeado

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue abandonado en calles de la colina El Colli, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Al parecer la víctima había sido secuestrado un día antes.

El sujetó refirió que un día atrás, alrededor de ocho o nueve sujetos lo subieron a la fuerza a un vehículo, para después darle una golpiza que lo dejó herido.

A pesar de las lesiones, la víctima firmó su desistimiento y se retiró del lugar por sus propios medios, además, aseguró que no levantaría una denuncia.

Hasta el momento se desconoce a los responsables del secuestro y ataque, así como la razón por la que los responsables actuaron de esta manera.

¡Los cacharon! Detienen a pareja por portar arma de fuego en un taxi de Guadalajara

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras ser sorprendidos con un arma de fuego cuando viajaban abordo de un taxi en calles de la colonia San Juan de Dios, en el municipio Guadalajara, Jalisco.

Según los reportes, el conductor del vehículo notó que la pareja tenía una actitud sospechosa, por lo que le hizo señas a los policías que se encontraban cerca del lugar.

Al acercarse al vehículo, los uniformados notaron que uno de los señalados portaba un arma de fuego, realizando una inspección preventiva en la que aseguraron una pistola calibre 380 con acabado plateado y abastecida con un cargador y cuatro cartuchos útiles.

Los detenidos fueron identificados como Andrés "N", de 28 años, y Cynthia "N", de 30 años. Ambos fueron informados sobre sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Mujer es secuestrada y golpeada por su novio en Tlaquepaque; llevaba 4 días privada de su libertad

Una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue hallada en calles de San Pedro Tlaquepaque por elementos de la policía municipal. Al parecer, había sido víctima de secuestro por parte de su novio.

La víctima, que presentaba múltiples lesiones en varias partes del cuerpo, aseguró que llevaba alrededor de 4 días privada de su libertad por su pareja sentimental.

Elementos de la Cruz Verde atendieron a la mujer, y a pesar de las lesiones, no fue trasladada de emergencia a un hospital.

La víctima de secuestro fue interrogada y atendida por elementos municipales y la fiscalía para poder esclarecer los hechos.