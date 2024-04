¡Se pasa de viva! Mujer lleva cadáver a un banco para retirar un préstamo en Brasil; (VIDEO)

¡Escalofriante! Una mujer acudió con un cadáver hasta la sucursal de un banco con el objetivo de retirar un préstamo de 17 mil reales, poco más de 54 mil pesos en Brasil. Este insólito y aterrador caso se registró en la localidad de Bangu ubicada en la zona oeste de Río de Janeiro.

Identificada como Erika de Souza Vieira Nunes, esta mujer llegó hasta la sucursal bancaria con el cadáver de su tío; lo hizo empujando una silla de ruedas en la que se encontraba el hombre identificado como Paulo Roberto Braga.

En un inicio todo parecía normal pero súbitamente la escena se tornó un poco inquietante debido a que algunos de los presentes en la sucursal se percataron acerca de que el hombre de 68 años lucía completamente pálido pero lo que más les llamó la atención fue que no realizaba ningún movimiento y ni siquiera algún sonido.





La mujer hizo la fila correspondiente con absoluta tranquilidad y en un momento le tocó su turno en donde expresó su intención sobre retirar un préstamo que estaba a nombre de su tío; en ese momento ella fingió que su tío aún vivía; de hecho en algún momento hasta pretendió que el difunto pusiera su huella y hasta su firma en los documentos correspondientes.

En algún momento, uno de los trabajadores de la sucursal bancaria señaló:”No creo que se encuentre bien” pero con una sonrisa, Erika de Souza Vieira Nunes le insistió a su tío para que firmara los documentos del préstamo de 17 mil reales; todo mientras ella le sostenía la cabeza:“Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Lo que puedo hacer, lo haré. Firma aquí, igual que el documento. Firma para no darme más dolores de cabeza”.

En esos momentos, personal del banco se puso en contacto con la policía de Río de Janeiro por lo que de inmediato llevaron varios de los agentes y posteriormente constataron que el hombre de 68 años había fallecido unas pocas horas antes de que la mujer lo llevara a la sucursal para solicitar el préstamo de dinero equivalente a poco más de 54 mil pesos.

Cabe decir que la muerte del adulto mayor fue confirmada por el Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU) y después de este fallido intento de “estafa”, su cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para su adecuado reconocimiento.

Implicaciones éticas y morales de utilizar un cadáver en un intento de fraude bancario en Brasil

Más allá de las implicaciones éticas y morales acerca de utilizar un cadáver en un intento de fraude bancario, la policía de Brasil investiga si la mujer tiene en realidad algún parentesco con el difunto, debido a que este caso se puede considerar como de malversación de fondos, además de la difamación de un cadáver.