No las protegen pero lanzan campaña de “Arma tu kit forense en caso de desaparición” en Oaxaca

Una publicación del gobierno municipal de Santo Domingo Tehuantepec, en Oaxaca, provocó indignación en redes sociales luego de que difundiera un flyer invitando a mujeres a participar en un taller para elaborar un “kit forense en caso de desaparición”.

Aunque la publicación fue eliminada horas después, la polémica ya estaba encendida. Activistas y usuarios cuestionaron el mensaje que envía una actividad así en un país donde miles de personas continúan desaparecidas.

El taller estaba programado para el 6 de marzo a las 5 de la tarde en la Casa Guietiqui y, según la invitación, se realizaría “en el marco del 8M”, como un espacio seguro y exclusivo para mujeres. La actividad era gratuita y requería registro previo.

Sin embargo, el contenido del flyer generó una ola de críticas, ya que muchos consideraron que, más que prevenir la violencia, el mensaje parecía asumir que la desaparición de mujeres es una posibilidad inevitable.

¿Por qué generó polémica el “kit forense” promovido por el municipio?

La controversia estalló después de que la activista oaxaqueña Ivonne Mateo compartiera en redes sociales capturas del flyer, señalando que el mensaje era profundamente revictimizante. “Aunque lo borren. Aquí está la evidencia. Espero que la vergüenza les dé para ofrecer, mínimo, una disculpa pública”, escribió.

En su publicación también lanzó una crítica directa a las autoridades: “¿En qué momento la política de seguridad pasó de ‘evitar que te desaparezcan’ a ‘ayúdanos a identificar tu cuerpo’?” Para la activista, el problema no es solo el taller en sí, sino lo que representa.

Según explicó, la responsabilidad de las autoridades debería centrarse en prevenir las desapariciones y garantizar seguridad, no en promover medidas que parecen asumir que el crimen es inevitable.

El flyer fue eliminado, pero el debate continúa

Tras la polémica, el gobierno municipal eliminó la publicación de sus redes sociales. Sin embargo, para muchos usuarios, borrar el flyer no resuelve el problema de fondo. En redes sociales comenzaron a circular capturas del anuncio y comentarios que cuestionan la estrategia de seguridad de las autoridades.

Para activistas y colectivos, la actividad evidencia una realidad incómoda: la violencia y las desapariciones han llegado a un punto donde incluso las instituciones parecen asumir que no pueden detenerla.

A días del 8M, el mensaje genera más cuestionamientos

La controversia ocurre a solo unos días del Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que miles de mujeres salen a las calles para exigir justicia por feminicidios y desapariciones.

En ese contexto, el taller fue visto por muchas personas como una señal alarmante. En lugar de hablar de prevención, protocolos de seguridad o estrategias contra la violencia, el mensaje parecía enfocarse en qué hacer después de una desaparición. Esa idea fue uno de los puntos más criticados.

Activistas consideran que normalizar este tipo de acciones puede enviar un mensaje peligroso: que la violencia es inevitable y que la responsabilidad de prepararse recae en las posibles víctimas.

La crítica: cuando el Estado parece rendirse ante las desapariciones

El caso abrió un debate más amplio sobre la forma en que las instituciones enfrentan la crisis de desapariciones en el país. Para muchas voces críticas, promover un “kit forense” no solo es un error de comunicación, sino un síntoma de algo más profundo.

El mensaje que muchos interpretaron es que las autoridades ya no hablan de evitar el crimen, sino de cómo enfrentar sus consecuencias. Eso, para activistas y colectivos de víctimas, es una señal preocupante.

Porque cuando la política pública pasa de prevenir la violencia a enseñar cómo identificar un cuerpo, dicen, algo está profundamente mal.