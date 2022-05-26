Murió Andrew Fletcher, integrante de Depeche Mode, a los 60 años

Andrew Fletcher, integrante de la banda Depeche Mode, murió este jueves a los 60 años de edad, informó la propia banda a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda”, inició Depeche Mode en su mensaje.

Continuó describiendo a Andrew Fletcher como un hombre con un corazón de oro que siempre estuvo presente cuando lo necesitaron para ofrecerles una conversación animada o una buena risa.

“Nuestros corazones están con la familia y les pedimos que los mantengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en estos difíciles momentos”.

Por el momento se desconocen las causas por las que murió Andrew Fletcher, pues ni la familia ni los integrantes de Depeche Mode han dado detalles sobre esa información. También se desconoce si se hará algún homenaje al músico.

¿Quién es Andrew Fletcher, integrante de Depeche Mode? Andrew Fletcher nació el 8 de julio de 1961. Fue miembro fundador de la banda Depeche Mode junto a Martin Gore y Vince Clarke, en 1980. Posteriormente se sumó el vocalista Dave Gahan.

Sin embargo, un año después, Clarke salió de la agrupación, quedando solo Gahan, Gore y Fletcher. Juntos produjeron 14 álbumes de estudio como Depeche Mode.

En los inicios de Depeche Mode, Fletcher ejerció como bajista y agente de la banda, hasta que se integró formalmente como tecladista.

La última vez que Depeche Mode tocó en México fue en 2018, cuando se presentaron en el Foro Sol como parte de su tour The Global Spirit Tour.

