Murió Madeleine Albright, la primera secretaria de Estado de EU

Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Estado en Estados Unidos (EU) murió este miércoles a los 84 años de edad.

A través de un comunicado, la familia de Madeleine Albright informó que la diplomática estadounidense murió a causa del cáncer que padecía, rodeada de sus seres queridos.

En un comunicado compartido por la familia de Albright, la describieron como una amorosa madre, abuela, hermana, tía y amiga, así como una campeona incansable de la democracia y los derechos humanos”.

Madeleine Albright fue una de las figuras centrales en el gobierno de Bill Clinton, época en la que fungió como embajadora de EU ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Posteriormente se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Estado en el segundo mandato de Clinton desde 1997 hasta 2001.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

¿Quién era Madeleine Albright, primera secretaria de Estado de EU?

Madeleine Albright nació en Praga en 1937. Cuando tenía 11 años, sus padres y ella llegaron a EU como refugiados que huían del nazismo de Europa. Posteriormente se convirtió en una importante política del país norteamericano.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el galardón más importante que EU le entrega a un civil por su labor.

Como embajadora estadounidense ante la ONU, en 1993, presionó para que se adoptara una línea más dura contra los serbios en Bosnia.

La diplomática se convirtió en el rostro más importante de la política exterior de EU, cuando se involucró en las mayores crisis de política exterior de la década de 1990: los genocidios en Ruanda, Bosnia-Herzegovina y el final de la Guerra Fría.

Madeleine Albright presionó a Corea del Norte para que concluyera su programa de armas nucleares, y aunque finalmente no tuvo éxito, en el 2000 se reunió con el líder coreano Kim Jong-il, y se convirtió en la primera diplomática estadounidense de alto rango en visitar al país.

