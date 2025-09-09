Narcoguerra en Sinaloa_ Estallan balaceras en El Limón de Ramos, al norte de Culiacán.

Narcoguerra imparable en Sinaloa. La madrugada de este martes, la comunidad de El Limón de Los Ramos, al norte de Culiacán, volvió a despertar bajo el estruendo de las balas. Vecinos reportaron al ‘911' detonaciones tras intensas balaceras alrededor de las 3:30 de la mañana, lo que desató un fuerte operativo interinstitucional.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó que una vivienda resultó vandalizada y que, pese al miedo inicial, la carretera federal 15 quedó libre a la circulación.

Videos compartidos en redes sociales mostraron la intensidad del ataque: ráfagas incesantes, incendios en la zona y familias resguardándose en sus casas.

Autoridades aseguraron que los siniestros fueron sofocados y que no existe riesgo para la población en este momento.

La violencia en Sinaloa no se detiene

Horas después, otro hecho golpeó al estado: en el Centro Penitenciario Goros II, en Ahome, fue hallado sin vida un hombre privado de la libertad dentro de su celda.

La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso. La SSP aseguró que se dará acompañamiento a los familiares y se garantizarán los procesos legales correspondientes.

Caos a un año de la narcoguerra en Culiacán

Hoy se cumple un año del inicio de la narcoguerra que fracturó a Sinaloa. La traición de “Los Chapitos”, al entregar a Ismael “El Mayo” Zambada a la DEA, desató una pugna sangrienta que ha dejado miles de muertos y una economía gravemente herida.

La Unión de Comerciantes de Culiacán reporta el cierre de más de dos mil negocios y la pérdida de siete mil empleos en un año. La vida nocturna se apaga, los eventos masivos se cancelan y el miedo domina incluso en los estadios.

El Limón de Los Ramos es hoy el reflejo de un estado donde la violencia se volvió rutina, mientras los ciudadanos intentan sobrevivir entre la incertidumbre y la esperanza de paz.