¡Ya basta! Marcha por la Paz en Culiacán, Sinaloa, tras crisis de violencia HOY 7 de septiembre

La crisis de violencia en Culiacán encendió una alerta ciudadana este 7 de septiembre, cuando miles sinaloenses se sumaron a la Marcha por la Paz; un llamado urgente a la tranquilidad y seguridad. En Sinaloa, la narcoguerra mantiene a familias atrapadas entre criminales, cárteles como “Los Chapitos” y “Los Mayitos” se mencionan como parte del contexto que desató el hartazgo social.

La capital sinaloense se convirtió en el epicentro de una movilización que exige frenar los ataques y recuperar la tranquilidad perdida.

