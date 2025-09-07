¡Ya basta! Marcha por la Paz en Culiacán, Sinaloa, tras crisis de violencia HOY 7 de septiembre
Culiacán alza la voz en una Marcha por la Paz este domingo 7 de septiembre; ciudadanos claman ¡Ya basta! a la violencia y exigen seguridad en Sinaloa.
La crisis de violencia en Culiacán encendió una alerta ciudadana este 7 de septiembre, cuando miles sinaloenses se sumaron a la Marcha por la Paz; un llamado urgente a la tranquilidad y seguridad. En Sinaloa, la narcoguerra mantiene a familias atrapadas entre criminales, cárteles como “Los Chapitos” y “Los Mayitos” se mencionan como parte del contexto que desató el hartazgo social.
La capital sinaloense se convirtió en el epicentro de una movilización que exige frenar los ataques y recuperar la tranquilidad perdida.
EN VIVO
Policías resguardan a manifestantes en Marcha por la Paz
Durante la Marcha por la Paz, la policía municipal acompañó a las personas que se dieron cita a la manifestación.
#ApoyaSSPyTMMarchaPorLaPaz I La SSPyTM, desplegó un operativo de seguridad pública y de vialidad para resguardar a los participantes en la “Marcha Por La Paz”, realizada este domingo en la ciudad de Culiacán.— SSPyTM Culiacán (@SSPyTM_Culiacan) September 7, 2025
Los elementos resguardaron toda la ruta, favoreciendo la seguridad. pic.twitter.com/kVl5YFtJLz
Marcha por la Paz en Culiacán ya concentra a miles de personas
¡En Culiacán ya suman miles! Vecinos de varias colonias se siguen sumando a la Marcha por la Paz contra la violencia.
¡La Obregón se pinta de blanco!🪧📢 Familiares sinaloenses marchan por la paz en #Culiacán.‼️👇🏻 https://t.co/id6jS8F74Y— TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) September 7, 2025
Mientras avanza la marcha, se puede escuchar el 'Fuera Rocha'
Mientras las personas marchan por las calles de Culiacán, piden que el gobernador del estado deje su cargo.
Los primeros gritos de “Fuera Rocha” “Fuera Rocha” se empiezan a escuchar en el arranque de la Marcha por La Paz en Culiacán. Se sigue sumando gente que llega a participar en la exigencia del regreso de La Paz a Sinaloa. pic.twitter.com/do7MKnlv6f— oswaldovillaseñor (@oswaldovillase) September 7, 2025
Arranca la Marcha por la Paz en Culiacán
Ciudadanos reunidos en Culiacán avanzan por las calles para pedir por la paz.
#Culiacán ¡Un grito colectivo por la paz!📢🕊️ Culiacanenses se reúnen en la Lomita para dar inicio a una marcha pacífica.👇🏻 https://t.co/ugaehJaawS— TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) September 7, 2025
Comenzó la marcha en #Culiacán pic.twitter.com/8pS6WFbCMp— Aarón Ibarra (@aarontuit) September 7, 2025
Sinaloenses se alistan para alzar la voz contra la violencia
Las calles de Sinaloa se llenan de personas que buscan la paz ante el incremento de violentas acciones en el estado.
Cientos de personas acuden este domingo a la marcha por la paz en #Culiacan pic.twitter.com/7Dhx1dJkcG— Damaris Lopez Rios (@Damaris_Lopez_R) September 7, 2025
Sinaloa se prepara para un histórica Marcha por la Paz en las calles de Culiacán
Varias personas se concentran para iniciar la Marcha por la Paz en calles de Culiacán.
#Culiacán se manifiesta 🙏— Laura H 🍀 (@LauraH38136634) September 7, 2025
Presente en la marcha 🕊️ pic.twitter.com/yHHlluzfpl