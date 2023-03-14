Narcosubmarino abandonado y a la deriva en España.

El narcosubmarino fue localizado este lunes por un pesquero que navegaba en aguas de la ría de Arousa, frente a la costa de Vilagarcía, en España.

El aviso movilizó a numerosos efectivos de la Guardia Civil, entre ellos, buzos de la Comandancia de Pontevedra, que inspeccionaron el barco en busca de posibles náufragos y de un alijo de droga, probablemente cocaína.

Ya son tres las embarcaciones de este tipo para transportar droga hallados en Galicia.

No descartan la posibilidad de que el narcosubmarino esté vacío

Los investigadores no descartan la posibilidad de que el semisumergible esté vacío y que los narcos hayan logrado sacar la droga y abandonarlo a la deriva para evitar que fuesen descubiertos.

La posición casi vertical de la embarcación de la que solo es visible la punta de la proa que emerge del agua, ha dificultado el trabajo de los especialistas.

Condiciones del mar y viento habían complicado el rescate

Las condiciones del mar y del viento habían complicado las maniobras de rescate de la nave, en las que también están colaborando diversos efectivos de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y un barco de Salvamento Marítimo.

Reflotan el narcosubmarino en España

Pero este martes, la Guardia Civil reflotó el narcosubmarino de Arousa tras inyectarle aire a presión.

Una mejora en las condiciones del mar en la ría de Arousa ha permitido insuflar aire para reflotar el narcosubmarino y ya se están haciendo los trabajos para remolcarla a puerto e inspeccionarla en lugar seguro.

La causa del hundimiento, si fue deliberado o no, aún se desconoce, pero la policía sospecha que esta nave está vinculada con las dos modernas planeadoras que aparecieron varadas en las playas de Ribeira en febrero pasado, provistas de potentes motores y combustible.

La hipótesis que manejan los investigadores es que las dos lanchas, una vez que alijaron la droga del sumergible, abandonaron las tres embarcaciones para ponerse a salvo tras surgir algún contratiempo en las maniobras de descarga.

Aún se desconoce si la embarcación, de fabricación artesanal y de entre 15 y 16 metros de eslora, conserva el alijo en el interior, aunque el hallazgo reciente de dos planeadoras varadas en Ribeira hace pensar a los responsables de la Agencia Tributaria, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Policía Nacional que la droga, probablemente cocaína, fue puesta a buen recaudo antes de que el sumergible se fuera a pique.

Embarcaciones atribuidas a las FARC

El hallazgo del último semisumergible este lunes en Galicia, España, coincide con el apresamiento en cadena por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) de otros tres este fin de semana, un hecho insólito que pone en evidencia la multiplicación de estas embarcaciones en manos de los narcos que controlan la producción de droga.

Estas embarcaciones en concreto han sido atribuidas a las FARC, destinadas al transporte de entre cuatro y seis toneladas de clorhidrato de cocaína cada una.