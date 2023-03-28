Nave espacial Soyuz de Rusia, regresa a Tierra tras falliada estadía en Estación Espacial Internacional

La nave espacial rusa Soyuz MS-22, que presentó fugas de refrigerante mientras estaba acoplada en la Estación Espacial Internacional, regresó a Tierra luego de una fallida estadía de seis meses.

La Soyuz MS-22 aterrizó de forma automatizada y asistida por paracaídas en la estepa de Kazajstán, menos de dos horas después de completar su misión acoplada al módulo Rassvet del complejo orbital, según ha informado la NASA.

Dicho módulo completó su regreso de casi dos horas y sin tripulación desde la Estación Espacial Internacional, aterrizando en la estepa kazaja durante la tarde del martes (28 de marzo de 2023), a unos cientos de kilómetros del cosmódromo de Baikonur, hogar de los lanzamientos espaciales de Rusia. El aterrizaje de la Soyuz MS-22 fue retransmitido "en línea" por la agencia espacial de Rusia, Roscosmos.

Cabe recordar que en diciembre pasado se descubrió una importante fuga de refrigerante en la cápsula, causada por un orificio de 0.8 milímetros en su capa exterior. Expertos aseguran que es probable que un pequeño meteorito haya perforado la estructura de la Soyuz mientras estaba acoplada en la Estación Espacial Internacional.

Las imágenes capturadas desde el exterior del complejo orbital, mostraron líquido refrigerante arrojado al espacio, mientras que Roscosmos señaló que las temperaturas en un punto aumentaron a 30 grados Celsius dentro de la cápsula Soyuz.

La fuga en la Soyuz obligó tanto a Roscosmos como a la NASA, a reorganizar sus horarios y posponer una serie de caminatas espaciales.

El mes pasado, Rusia envió una cápsula de respaldo, la Soyuz MS-23, rumbo a la Estación Espacial Internacional y decidió traer la Soyuz MS-22 de regreso a Tierra y sin tripulación.

Los dos cosmonautas de Rusia y un astronauta estadunidense que debían regresar a Tierra en marzo, ahora permanecerán en la Estación Espacial Internacional hasta el mes de septiembre.

The passengerless Soyuz MS-22 crew ship undocked from the station at 5:57am ET today and will land in Kazakhstan less than two hours later. More... https://t.co/4KiXKE0lSB pic.twitter.com/pYOVGt3qTU — International Space Station (@Space_Station) March 28, 2023

Averiada nave espacial de Rusia regresa a Tierra sin tripulación

Roscosmos ha señalado que la cápsula Soyuz regresó con 218 kilogramos (481 lb) de carga, incluidos los resultados de experimentos científicos y equipos de la estación que serían analizados en la Tierra o reutilizados en futuras misiones.

Rusia ha dicho que abandonará la Estación Espacial Internacional y lanzará su propio complejo orbital independiente en algún momento en el futuro, aunque los planes sobre cómo y cuándo siguen a discusión.

La Estación Espacial Internacional, un laboratorio científico del tamaño de un campo de fútbol y que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra, ha estado ocupada continuamente durante más de dos décadas bajo una asociación liderada por Estados Unidos y Rusia que también incluye a Canadá, Japón y 11 países europeos.