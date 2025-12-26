Navidad 2025: Entre olas, hielos y un Santa Claus en apuros

La Navidad 2025 tuvo celebraciones que salieron de lo común; en lugar de tomar chocolate caliente y pasarla entre cobijas, algunas personas festejaron las fiestas de manera original y saliendo de la rutina.

En las costas de Florida el ambiente era tropical. Decenas de surfistas, perfectamente caracterizados como Santa Claus , se lanzaron al mar para domar las olas. Esta tradición, que ya es un clásico de la costa este de Estados Unidos, atrajo a cientos de turistas que cambiaron los pinos de Navidad por palmeras y arena.

El espectáculo fue una postal única donde los gorros rojos y las barbas blancas flotaban sobre el agua, demostrando que la magia de Santa también sabe nadar y surfear.

El reto del hielo: Nadar a dos grados bajo cero en Navidad

Si Florida fue calor, Europa fue un verdadero congelador . En Francia, se llevó a cabo la edición número 25 de la tradicional natación navideña. Con el termómetro marcando los -2°C, decenas de valientes se quitaron los abrigos y saltaron al agua. Para ellos, el frío no es un obstáculo, sino el ingrediente principal que hace que la experiencia sea inolvidable.

Berlín y sus 40 años desafiando al invierno

En Berlín, la tradición es todavía más extrema. Un grupo de nadadores celebró 40 años de sumergirse en aguas gélidas con temperaturas de hasta -8°C. Andreas Beier, uno de los participantes, salió del agua con una sonrisa asegurando que, aunque el frío era intenso, se sentía "muy refrescante". Esta práctica se ha convertido en un símbolo de resistencia y salud para los berlineses cada 25 de diciembre.

¡Alto en nombre de la Navidad! Santa detenido en Ohio

La anécdota más divertida ocurrió en las carreteras de Ohio. Un oficial de policía detuvo un vehículo que viajaba a exceso de velocidad , pero se quedó sin palabras al abrir la puerta: al volante iba Santa Claus acompañado de la Señora Claus.

Tras una revisión de documentos que incluyó un permiso legal para portar arma, el oficial decidió que no era día para multas. La escena terminó entre risas, fotos y el compromiso de Santa de bajarle un poco a la velocidad para llegar a salvo a repartir los últimos regalos.

🎅🚨 ¡NI EL TRINEO SE SALVA! Detienen a Santa Claus y a su esposa en plena Navidad.



Un oficial en Ohio no podía creerlo cuando al detener un auto por exceso de velocidad, ¡bajó el mismísimo Papá Noel! Pero la sorpresa no acabó ahí: Santa confesó que llevaba un arma oculta en el… pic.twitter.com/dsaDvcO7s3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2025

Una fe que se celebra de mil maneras

Ya sea en el agua helada, sobre una tabla de surf o en la carretera, la Navidad de 2025 demostró que la devoción y la alegría no tienen reglas fijas. Cada rincón del planeta le puso su propio sello a la festividad, recordando que lo más importante es compartir un momento de felicidad, sin importar si el termómetro marca 30 grados o diez bajo cero.