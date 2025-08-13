De “La Tuta” a “El Chavo Félix”: lista completa de capos mexicanos entregados a EU hoy

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, es uno de los 26 reos que fueron entregados por México a Estados Unidos hoy por la mañana, pero en la transferencia de estas personas, también resaltan nombres de otros narcotraficantes mexicanos.

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que hoy fueron trasladadas a Estados Unidos 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

¿Quiénes son los narcotraficantes mexicanos entregados a EU?

Las autoridades mexicanas informaron que los 26 reos eran requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y todos tienen orden de extradición.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó en su cuenta de X que los 26 transferidos son “personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México”.

El día de hoy, el @GabSeguridadMX, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

La acción se realizó en estricto apego a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 12, 2025

El Departamento de Justicia informó que las 26 personas eran fugitivos buscados por “delitos violentos y graves” entre ellos, líderes de cárteles mexicanos y una organización de tráfico de inmigrantes.

Abigael González Valencia, también conocido como “Cuini”, es uno de los líderes de Los Cuinis, un importante cártel de la droga mexicano responsable del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos.

Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez: Según documentos judiciales, Gil Acosta y Zazueta Pérez lideran el aparato de seguridad de Los Chapitos , una poderosa facción del Cártel de Sinaloa dedicada al tráfico prolífico de fentanilo. Ambos hombres han liderado sicarios armados con armas de tipo militar, como AK-47, M-16, AR-15 y lanzagranadas, en ataques contra funcionarios del gobierno y militares mexicanos. Gil Acosta lidera sicarios encargados de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez proporciona seguridad personal a un líder de Los Chapitos .

Abdul Karim Conteh , ciudadano de Sierra Leona, presuntamente dirigió una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente a miles de migrantes a Estados Unidos a través de México. Estos migrantes procedían de países de todo el mundo, como Irán, Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, Kazajistán, Turquía, Somalia, Camerún, Senegal, Mauritania, Etiopía, Egipto y otros. Los migrantes pagaban tasas de tráfico, a menudo de decenas de miles de dólares. Conteh presuntamente supervisó la entrada ilegal de los migrantes a Estados Unidos mediante diversos medios clandestinos e ilegales, como el uso de escaleras y túneles.

Se cree que Leobardo García Corrales es una figura importante del Cártel de Sinaloa, quien ha traficado kilogramos de fentanilo a Estados Unidos, a veces a cambio de armas de uso militar como AK-47, granadas y metralletas. Afirma ser amigo cercano y socio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Luis Raúl Castro Valenzuela, también conocido como “Chacho”, miembro del Cártel de Sinaloa, ha sido acusado de secuestrar y mantener como rehén a un ciudadano estadounidense.

Juan Carlos Félix Gastelum, también conocido como “El Chavo Félix”, un importante líder de célula del Cártel de Sinaloa y yerno del ex líder del Cártel de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada, es presuntamente un operador principal de los laboratorios clandestinos de fabricación de metanfetamina del Cártel de Sinaloa ubicados en las montañas de Sierra Madre de Sinaloa y Durango, México, involucrados en la fabricación y distribución de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína desde México a los Estados Unidos.

Roberto Salazar es buscado en relación con el asesinato del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008 cuando salía de su casa durante las primeras horas de la mañana.

Pablo Edwin Huerta Nuño, también conocido como “Flaquito”, es un violento capo de la Plaza de Tijuana que ha operado con impunidad durante los últimos 15 años. Se alega que Huerta Nuño suministró miles de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína a distribuidores y células ubicadas en San Diego y Los Ángeles. A cambio, millones de dólares provenientes del narcotráfico le fueron entregados a él y a su organización mediante envíos de grandes cantidades de dinero en efectivo desde San Diego a Tijuana.

¿De qué delitos acusan a los capos enviados por México a EU?

Estados Unidos anunció hoy la detención de 26 fugitivos mexicanos que enfrentan diversos cargos penales federales y estatales en todo el país, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

Entre los fugitivos puestos bajo custodia estadounidense hoy se encuentran líderes y administradores de peligrosos cárteles de la droga, como los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas). Se alega que estos fugitivos importaron a Estados Unidos grandes cantidades de drogas peligrosas, como cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína.

¿Qué pasará con los narcotraficantes mexicanos enviados a EU?

De acuerdo con García Harfuch, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “se comprometió a no solicitar la pena de muerte”, sin embargo, el gobierno de ese país refirió que para algunos de los transferidos se contempla que sí ocurra.

“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, y del debido proceso en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”, informó la SSPC y FGR en un comunicado conjunto.

