¿Usted lo recuerda? Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como Nico, exchofer de Andrés Manuel López Obrador, el que manejaba el Tsuru. Pues ahora controla un parque en Tulum y terrenos estratégicos del Tren Maya.

¿Quién es Nicolás Mollinedo?

En ese entonces fue muy criticado por ganar sueldo de subsecretario de casi 70 mil pesos mensuales. "Él ha ganado, pues lo que ha querido durante la gestión del presidente López Obrador”, dijo Erubiel Alonso, vicecoordinador de Grupo Parlamentario PRI.

A Nico lo acusan ahora de pasar de chofer a empresario: “Cuando algo está podrido, se llena de parásito”, mencionó Pepe Urbina, ambientalista.

Nicolás Mollinedo, con sueldo de 70 mil pesos mensuales

Este parque está en Tulum, Quintana Roo, y pertenece justo a la familia de Nico. “Ya sean amigos, sobrinos del expresidente, hay por todos lados gente que huele la podredumbre y se atrae”, dijo Pepe Urbina/Ambientalista

Es un terreno de 645 mil metros cuadrados, administrado por los 3 hijos de Nico: Isac René, Samuel y Nicolás, bajo el nombre de Preservación Ecológica Sac Antun.

“A Nico ahora lo deja fuera del gabinete presidencial porque él operaba temas estratégicos en proyectos como el del Tren Maya”, dijo Erubiel Alonso, vicecoordinador del Grupo Parlamentario PRI.

Los hijos de Nico tomaron posesión de dicho terreno en 2018, dos meses después de que López Obrador anunciara la construcción del Tren Maya, ya como presidente electo.

Pero lo que más llama la atención de este parque es qué, a un costado, le construyeron una de las estaciones más estratégicas del Tren Maya, Tulum.

“Nico vio, tiene acceso al proyecto original, vio dónde iban a construir estaciones del Tren Maya, ligado a Nico debe ser dueño en seis o siete estaciones muy cercanas al Tren Maya”, dijo Erubiel Alonso, vicecoordinador del Grupo Parlamentario PRI.

La familia de Nico tiene puestos estratégicos

Fuerza Informativa Azteca ingreso al parque de la familia de Nico, el boleto de entrada cuesta 500 pesos por persona y pudimos constatar que cuenta con un cenote, as instalaciones están equipadas con palapas, área de comida, baños, regaderas y un espacio comercial para renta de snorkels.

El otro aspecto que le critican a Nico son sus privilegios ante la cercanía con Obrador, ahora, Nico tiene familiares en puestos estratégicos.

Su hijo Samuel Mollinedo Portilla, actual regidor en el ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo y presidente de la comisión de desarrollo urbano y movilidad, además de su cuñado, Jorge Alberto Portilla Manica, ocupa el cargo de secretario general del Ayuntamiento de Tulum.

“No solo son corruptos y sinvergüenzas, son unos incongruentes patéticos que solamente ven el beneficio electoral de ellos”, dijo Erubiel Alonso, vicecoordinador de Grupo Parlamentario PRI.