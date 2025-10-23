Para Fernando Núñez, un joven de 18 años que padece un extraño tipo de cáncer de piel, la esperanza cuesta caro. Su abuelo, César Baltazar, lo acompaña todos los días al Hospital General de México, en donde, según denuncian, no reciben los medicamentos que necesita para sobrevivir.

“La medicina para el cáncer ahí no nos la dan; nosotros tenemos que comprarla. Me gasto más de 10 mil pesos, además del medicamento para el dolor”, lamenta don César a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

¿Qué pasa con el sistema de salud en México?

El caso de Fernando Núñez refleja las consecuencias de un recorte presupuestal del 27% al Hospital General. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto de esta institución pasó de 6 mil 777 millones en 2024 a 4 mil 961 millones en 2025, es decir, mil 816 millones menos.

Aunque el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 contempla un ligero aumento del 4%, especialistas advierten que no será suficiente: “No alcanzará para cubrir medicamentos, tratamientos e infraestructura hospitalaria”, explicó Judith Méndez, experta en salud y finanzas públicas.

Caso Fernando Núñez, un joven que no se rinde

Pese al dolor, Fernando continúa luchando. En su última visita al hospital, fue sometido a una cirugía de dos horas, donde le retiraron dos tumores del pecho y uno de la espalda: “Todavía tengo dolor, no puedo moverme muy bien”, contó el joven con serenidad.

Sin embargo, el Hospital General de México ya no podrá seguir su tratamiento; Fernando fue canalizado al Instituto Nacional de Cancerología (INCan), donde será operado nuevamente en el rostro el próximo mes.

México: un país donde la salud se paga con rifas

El problema es que el INCan también sufrió un recorte del 38%, al pasar de 3 mil 271 millones de pesos en 2024 a 2 mil 42 millones de pesos en 2025, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Ante la falta de apoyo, la familia organiza rifas y colectas para cubrir gastos de medicamentos, transporte y atención oftalmológica, ya que Fernando podría perder la vista: “Muchísimas gracias por tener un corazón grande y apoyarme”, dijo el joven conmovido.