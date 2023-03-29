¡Solo tenía 12! Niño pasaría el resto de su vida en la cárcel por matar a un hombre en Milwaukee

Un niño de 12 años originario de Milwaukee podría pasar el resto de su vida en la cárcel al ser acusado de matar a un hombre con el objetivo de robarle sus armas. El menor enfrenta cargos por homicidio intencional en primer grado y podría ser condenado por la justicia a cadena perpetua.

De acuerdo con el Departamento de Policía, el sospechoso de 12 años, cuyo nombre no ha sido revelado debido a su edad, era vecino de la víctima y solía compartir videojuegos de manera cotidiana con Brandon Felton, de 34 años de edad.

El asesinato se habría dado porque el menor de edad buscaba adquirir una serie de armas, en posesión del hombre de 34 años, entre las que se encontraba un rifle AR-15.

Un recibo de pizza delató al menor de 12 años que mató a un hombre en Milwaukee

La investigación de la policía de Milwaukee inició luego de que el 28 de marzo se encontró el cuerpo de Brandon Felton al interior de su domicilio con una herida de bala en la cabeza.

Dentro del domicilio de la víctima, la policía ubicó al sospechoso gracias a la pista que dio un recibo de pizza en una llamada realizada desde el teléfono móvil del niño de 12 años, que demostraría que el menor se encontraba con el hombre el día de asesinato.

El análisis en el teléfono móvil del menor también arrojó mensajes de texto, enviados y recibidos por el mismo teléfono, que muestran cómo el sospechoso tenía planes con otras dos personas de robar una escopeta y un rifle semiautomático del hombre de 34 años.

A través de un documento judicial se divulgaron los mensajes en los que el sospechoso aseguraba tener un arma y cuestiona si debía o no matar a su compañero:



“Voy a hacérselo a Brandan"

"¿Debería matarlo ahora mismo?"

La persona al otro lado de la conversación le respondió al menor que no lo hiciera, pero el acusado supuestamente respondió: "Le voy a pegar, no tengo tiempo para que un tipo vaya por mi familia".

Menor de 12 años mató a su vecino porque no quiso venderle armas

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Menor de 12 años podría enfrentar cadena perpetua por asesinato

La policía dice que el acusado confesó más tarde a su madre que había mentido a la policía y que pretendía llevarse las armas de Brandon Felton porque no quería venderlas.

El Departamento de Milwaukee informó que tras las investigaciones el sospechoso fue detenido y se le impuso una fianza de 100 mil dólares, es decir, un millón 809 mil 580 pesos.

El próximo 4 de abril, el niño de 12 años recibirá la audiencia inicial en la que se determinará si podría pasar el resto de su vida en la cárcel.