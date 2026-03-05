¿Bala o balón? En Guadalajara un adolescente pidió reta de futbol, le dicen que no y les dispara

Un adolescente llegó a un campo de futbol en Guadalajara, Jalisco a pedir una reta, le dijeron que no y al ser rechazado realizó un disparo dejando herido a un niño de 12 años.

¿Qué pasó en la unidad deportiva de Miravalle, Guadalajara?

De acuerdo con la información preliminar, tras ser excluido del juego, el menor sacó un arma de fuego y realizó una detonación. El disparo alcanzó a uno de los adolescentes, de apenas 12 años, provocándole una lesión en el brazo izquierdo.

El estruendo generó pánico entre quienes se encontraban en la cancha. Familiares del menor herido reaccionaron de inmediato y lo trasladaron por sus propios medios a un centro médico ubicado entre avenida De la Pintura y Gobernador Luis Curiel, donde recibió atención médica.

Hasta el momento se reporta fuera de peligro, aunque con una herida que, más allá de lo físico, deja una fuerte preocupación entre vecinos.

Lo que era un juego de futbol en la Col. Miravalle terminó por convertirse en un campo de vi0lenc14, un pequeño se acercó para preguntar si podía unirse y al ser rechazado detonó un 4rm4 de fu3g0.⚠️⚽😰 La información con Janely Rivera, (@Riverasoy__) pic.twitter.com/3SCpP5UbGQ — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 4, 2026

Menor agresor huye; autoridades investigan balacera en Guadalajara

Tras el disparo, el presunto agresor escapó del lugar. Policías municipales acudieron a la unidad deportiva y comenzaron con las primeras indagatorias para dar con su paradero.

La investigación quedó en manos de autoridades locales, quienes deberán esclarecer cómo un menor tuvo acceso a un arma de fuego y qué fue exactamente lo que detonó la agresión.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la facilidad con la que circulan armas y cómo conflictos que antes se resolvían con palabras ahora escalan a niveles alarmantes de violencia.

Vecinos de Miravalle expresaron su preocupación por lo ocurrido, pues se trata de un espacio frecuentado por familias y niños que acuden a practicar deporte. Lo que debería ser un punto de convivencia terminó convertido en escena de un hecho violento.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad pide mayor vigilancia en unidades deportivas y acciones para prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse.