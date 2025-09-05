Niño de 7 años muere tras balacera en carretera San Fernando-Reynosa; agentes le habrían disparado

El pequeño Joshua, de apenas 7 años, fue asesinado la tarde de este 4 de septiembre durante una balacera en la carretera San Fernando-Reynosa, Tamaulipas, en un hecho que habría involucrado presuntamente a agentes ministeriales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) confirmó que ya se abrió una investigación sobre lo ocurrido, donde el menor falleció y sus padres resultaron heridos, aunque se reportan fuera de peligro.

Niño muere durante fuego cruzado en Reynosa; se trataría de un error

De acuerdo con los primeros reportes, agentes ministeriales perseguían a un presunto grupo delictivo cuando confundieron un vehículo familiar con la camioneta de sus objetivos.

La familia viajaba en un Volkswagen Jetta blanco proveniente de Ciudad Victoria, pero de un momento a otro, policías abrieron fuego contra la unidad, causando la muerte del niño.

#FGJT_Informa Personal de la @FGJ_Tam investiga los hechos en los que una persona menor de edad perdió la vida y dos personas más resultaron heridas, no de gravedad, en la carretera #SanFernando–#Reynosa, #Tamaulipas. pic.twitter.com/K04sIcaUio — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) September 5, 2025

Durante una entrevista con el periodista Edgar Quintanilla, el papá de Joshua relató que al circular por la carretera comenzaron a ser seguidos por un vehículo blanco, hasta que una patrulla de la Policía de Investigación les cerró el paso y comenzó a disparar.

Contó que al escuchar las detonaciones redujo la velocidad y sacó la mano por la ventana para pedir que cesaran los disparos. Sin embargo, los elementos continuaron accionando sus armas hasta herir a su esposa, a él mismo y a su hijo, quien murió en el lugar.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía, mientras que peritos de la Unidad de Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense realizaron las diligencias durante varias horas en el tramo carretero.

¿Qué dicen las autoridades por ataque en Reynosa?

Tras el ataque, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó únicamente a dos personas lesionadas en la carretera San Fernando-Reynosa, sin mencionar la muerte del menor.

Horas más tarde, la Fiscalía de la entidad detalló que ya se realizan actos de investigación y que conforme avancen se dará mayor información oficial.

Lo que ha generado indignación en redes sociales es el hermetismo con el que se maneja el caso, pues Joshua perdió la vida presuntamente por un error de los agentes, por lo que sus padres exigen justicia.

Mientras tanto, autoridades aseguraron que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió la balacera, aunque no se ha precisado si los agentes involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades.