Indignante maltrato infantil en León: Maestra encierra con cadena a un niño en un aula preescolar

En la ciudad de León, Guanajuato , fue captado el momento en el que un niño sufre maltrato infantil por parte de una maestra del centro preescolar que en el turno vespertino lleva por nombre de Cándido Navarro. El menor fue aislado de sus compañeros y encerrado solo en un aula que estaba bajo llave.

¿Cómo ocurrió el maltrato infantil a un niño en el centro preescolar vespertino Cándido Navarro?

En imágenes registradas por una habitante de la zona, y que posteriormente provocaron un llamado a la acción en redes sociales, se observa cómo el pequeño estudiante rompe en llanto tras los barrotes después de que su docente lo sancionara de una forma traumática.

Ante esta situación, una vecina indignada, y con teléfono en mano, se pregunta cuál es el motivo por el que el menor está encerrado mientras graba en el patio escolar al niño que llora mientras sus amiguitos están afuera.

“Nosotros no sabemos por qué razón fue que la maestra tomó esa acción, pero si no se me hace correcto de parte de la maestra”, explicó Roxana Zavala, madre de uno de los niños que asiste a ese kínder.

De pronto, en medio de las tomas, aparece una maestra que, ignorando los cuestionamientos, se dirige a la reja del aula y retira una cadena sacando al pequeño de su mano derecha.

Padres de familia aseguran que no tiene ningún caso llevarlos a la escuela si así van a ser tratados por el personal que tiene la misión de educarlos y brindarles valores.

“Se supone que los maestros son aliados para cuidar a nuestros hijos, no para ponerles un castigo. Por eso estamos nosotros como madres para que nos den la queja de uno de nuestros hijos”, añadió Teresa de Jesús Núñez, otra madre de familia.

Ante la grave infracción emitida por la maestra del plantel, la delegación de educación en León informó a través de comunicación social que la maestra fue separada del plantel, en tanto se investiga y resuelve el tema; el pequeño fue canalizado a recibir atención psicológica.