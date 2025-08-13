Habitantes de Xoxtla, Puebla, denuncian que la corrupción les ha arrebatado el agua, esto pese a un acuerdo con el Gobierno, que había prometido que los pozos locales no se verían afectados.

Actualmente, son 3 municipios poblanos que día con día batallan por la escasez de este líquido vital.

“Hay veces que hasta semana y media estamos sin el servicio de agua (...) Por más que se le habla a la presidenta o a los que están encargados (...) Nomás no nos la echan”, explicó Mariana, afectada por la escasez de agua en Puebla.

La lucha histórica por el agua en Xoxtla, Puebla: Promesas sin cumplir y abandono del Gobierno

Renato Romero, líder del Movimiento en Defensa del Agua, cuenta que la historia comenzó hace 3 décadas, cuando en 1994, el Gobierno de Bartlett, quiso traer el agua de la cuenca Libres-Oriental para Puebla, y un ramal para México.

Los pueblos se levantaron, no lo permitieron, incluso detuvieron a más de 8 personas, y a cambio de soltarlos, les propusieron un convenio para llevar el agua al acuífero de los pueblos Cholultecas a la Ciudad de Puebla.

Este documento señala que durante 30 años, el agua sería utilizada para abastecer a la ciudad de Puebla, siempre y cuando los niveles de los pozos de estas comunidades no se vieran mermados, situación que nunca se ha respetado. Incluso pobladores denuncian la desaparición de enormes cuerpos de agua en la región.

“Yo soy nativo de aquí, criado aquí. Había peces, había ranas, había fósiles, veníamos a nadar en los canales, hoy no hay nada por el saqueo y robo de nuestra agua”, compartió Pascual Bermúdez, habitante de Xoxtla.

Prometen grandes obras públicas a cambio del agua en Puebla; no se cumplió nada

A cambio del agua, el Gobierno les prometió obras públicas como universidades, ampliación de aulas, calles pavimentadas, e incluso un hospital; sin embargo, nada de eso se cumplió, y el saqueo del líquido vital continúa y se hace cada vez más frecuente.

“AMLO prometió que iba a acabar con la corrupción, no pudo (...) La corrupción sigue en CONAGUA y ahora la presidente no dice nada”, aseguró Renato Romero, Líder del Movimiento de Defensa del Agua en Puebla.

Habitantes de Xoxtla aseguran que el Gobierno los engañó, y lo que parecía un futuro maravilloso con los “cambios” de la Cuarta Transformación (4T), se convirtieron en promesas vacías, dejando cientos de personas abandonadas y sin recursos vitales como lo es el agua.

“Luego no tenemos para tomar, el agua nos la dio Diosito para todo mundo”, dijo Petra, afectada por la escasez

