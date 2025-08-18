¡Terror en Morelos! El municipio de Cuautla, se ha destacado por la incontrolable ola de violencia, un problema que afecta cada vez más a miles de personas que residen en las comunidades y pueblos.

“Está muy cabrón (...) Hasta de acuerdo a la casa es el porcentaje que les cobran (...) Hasta en las propias casas ya les están cobrando derecho de piso”, dijo una fuente anónima.

Las investigaciones académicas aseguraron que la corrupción en México, se ha convertido en uno de los principales factores que convierten a Cuautla en el caldo de cultivo para la violencia en Morelos; sobre todo en los puestos públicos.

Investigan presunto vínculo entre presidente municipal con el Cartel de Sinaloa

Un claro ejemplo es el caso de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, quien fue captado en video durante una reunión con Júpiter Araujo, alías “El Barbas”, el presunto operador del cartel de Sinaloa.

“Se supone que el presidente y su equipo de trabajo están coludidos (...)Con los delincuentes pero no los han llevado a investigar”, confirmó una fuente anónima para Fuerza Informativa Azteca.

Por su parte, las Universidad Autónoma de México y Morelos, realizaron una investigación que ya advertía lo que está ocurriendo en el municipio de Cuautla, un estudio que fue pedido directamente por el mismo Ayuntamiento.

Tan solo en 2023, se registró que 95 por cada 100 mil habitantes en Cuautla fueron víctimas de homicidio en este municipio; una cifra realmente alarmante, esto de acuerdo con la SESNSP.

Cuautla, Morelos: Primer lugar en extorsión; la sociedad tiene miedo de denunciar

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aseguró que Cuautla ocupa el primer lugar en incidencia del delito de extorsión; aseguran que el municipio se encuentra en una situación crítica.

“Actualmente la zona oriente de Morelos está pasando por una situación muy crítica...a las ocho de la noche está prácticamente vacía la ciudad de Cuautla”, explicó Saúl Medina, presidente de Coparmex Morelos.

La violencia se ha apoderado del municipio de Cuautla, manteniendo a una sociedad amenazada y temerosa por denunciar el grave problema que enfrentan todos los días decenas de habitantes.