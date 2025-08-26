¿Quién es el ‘Niño Viajero de Valladolid’, detenido por robo de miles de dólares en Quintana Roo?

Diego Alcocer, mejor conocido como ‘El Niño Viajero de Valladolid', fue detenido el fin de semana en el muelle de Chiquilá, tras ser señalado por un robo de miles de dólares en una casa en isla Holbox; así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado.

Captan robo de ‘El Niño Viajero de Valladolid’ en interior de domicilio

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, cuando una vecina identificada como Miriam Moguel denunció que un hombre había ingresado a su casa mientras dormía y se llevó, presuntamente, todos sus ahorros de miles de dólares.

Las cámaras de seguridad resultaron clave, pues en ellas se reconoció a Diego Alcocer, quien alcanzó notoriedad hace algunos años por viajar solo grandes distancias desde Valladolid, Yucatán, pese a su discapacidad intelectual.

Tras revisar las grabaciones, la afectada dio aviso a las autoridades y pidió ayuda a habitantes de Holbox y del puerto de Chiquilá. Gracias a esa colaboración se descubrió que el joven había cruzado en ferry hacia tierra firme alrededor de las seis de la mañana para intentar escapar.

El operativo concluyó horas después, cuando la policía y la fiscalía localizaron al llamado “Niño Viajero de Valladolid” a bordo de un autobús con rumbo a otra localidad. Fue detenido y trasladado a disposición de las autoridades para enfrentar el proceso legal por robo.

¿Por qué es conocido Diego Alcocer, ‘El Niño Viajero de Valladolid’?

Diego Andrey Alcocer de la Rosa, conocido como el “Niño Viajero de Valladolid”, se hizo famoso en Yucatán porque en repetidas ocasiones se ha escapado de casa y terminado en distintos destinos del país.

Su historia llamó la atención entre 2021 y 2022, cuando desapareció y fue localizado en Ciudad de México y también Cancún, lugares a los que llegó pidiendo “rides” o con ayuda de desconocidos. En una ocasión apareció en Playa Tortugas, donde turistas lo identificaron y avisaron a las autoridades.

La comunidad comenzó a reconocerlo porque, pese a los esfuerzos de su familia, incluso pedir a taxistas que no lo transportaran fuera de Valladolid, Diego encontraba la manera de emprender nuevas escapadas.

También llegó a Chetumal y Progreso. Su caso se viralizó no solo por lo repetitivo, sino porque reflejaba la creatividad y determinación con la que lograba viajar a lugares lejanos, siendo devuelto siempre a casa.