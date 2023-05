No han localizado a José Antonio Menchaca, desapareció en Nuevo León

José Antonio Menchaca desapareció en Nuevo León el 21 de mayo. La última vez que se le vio con vida al profesor Menchaca fue cuando una cámara de seguridad en la Colonia La Hacienda Las Margaritas en el municipio de Apodaca lo grabó mientras se subía a su camioneta para dirigirse a casa de una de sus hijas; sin embargo, nunca llegó.

A casi un año sus hijas no pierde la esperanza de encontrarlo. Así lo cuenta entre lágrimas Olga: “Lo quiero mucho, que aquí estamos todas levantándonos todos los días, orando por él, que los estamos esperando en casa y que deseamos que regrese muy pronto con nosotros”.

Olga, hija del profesor Menchaca, asegura que a la Fiscalía le falta ponerse en los zapatos de la población: “Hasta ahorita no nos han dado ninguna novedad, la carpeta sigue exactamente en lo mismo, solamente la aparición del vehículo hace un par de meses y es todo lo que tenemos hasta ahorita. Que ya nuestra carpeta ha sido un trato amable, pero si nos hemos topado con personas muy déspotas que prácticamente nos han dado la espalda. A lo mejor están acostumbrados a tratar con criminales, pero nosotros no somos criminales, estamos buscando a mi papá y mi papá tampoco es un criminal”.

Un rayo de luz en la investigación, fue en noviembre del año pasado con el hallazgo del vehículo del desaparecido en un operativo en el municipio de Agualeguas; sin embargo, esto no sumó. Olga explicó que “la persona que se detuvo en ese momento no ha declarado, se apega a su derecho de no declarar, entonces no sabemos cómo llegó el vehículo a él