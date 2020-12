Andrés Manuel López Obrador se reúne con Rosa Icela Rodríguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien se recuperó tras varios meses de Covid-19.

El mandatario compartió una fotografía del encuentro que mantuvo con Rosa Icela Rodríguez en Palacio Nacional.

“Me dio mucho gusto platicar con Rosa Icela Rodríguez y verla sana, recuperada de Covid-19”, escribió el Presidente en sus redes sociales.

En respuesta, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mencionó: “Agradecida con la vida y con usted por la confianza”.

Me dio mucho gusto platicar con Rosa Icela Rodríguez y verla sana, recuperada de #COVID19. pic.twitter.com/ahhavd0V8g — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 14, 2020

La secretaria asumió el cargo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras ser dada de alta de Covid-19, luego de permanecer desde septiembre positiva.

Después de que Alfonso Durazo presentara su renuncia para contender por la gubernatura de Sonora, el Presidente propuso a Rodríguez como sucesora a principios de noviembre.

Sin embargo, debido a su convalecencia por Covid-19, el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja fue el encargado del despacho de esta Secretaría.

“Agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la designación como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid. He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles”, escribió la exsecretaria de gobierno de la Ciudad de México.

Antes de llegar a seguridad, Rosa Icela Rodríguez también fue coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

