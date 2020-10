Aprueba Senado reformas que permite a la Marina control de puertos

Cd. de México.-El Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular las modificaciones legales para permitir que la Secretaría de la Marina (SEMAR) obtenga el control de los puertos del país. De esta manera se trasladan diversas facultades que eran de competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la de Marina. Fueron 70 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones. Los senadores de Morena insistieron en que con esta medida se pone fin a la corrupción en esos puntos estratégicos. El senador José Narro de Morena así lo expuso en tribuna.

“Se está tratando de salvar y de recuperar a los puertos, se está tratando de que realmente los puertos jueguen el papel en el desarrollo nacional, en el fortalecimiento de la economía y el fortalecimiento del comercio de este país. Por qué tanta inconformidad con los capitanes y administradores de las flotas y el comercio?. Ya se acabo la corrupción”.

Pero los senadores de oposición señalaron que no se ha demostrado los casos concretos de corrupción que se han argumentado por parte del gobierno federal y que de haberlos que se castiguen y no sólo se insista en una retórica sin fundamentos. El senador Damián Zepeda dijo que con esta medida podemos caer en la militarización del país como en algunos regímenes militares. Resaltó que se confía en el Ejército pero para que hagan las tareas que les corresponde y no otras.

“Si claro que confiamos en ellos para que se dediquen exclusivamente a lo que dice la constitución, todo el respaldo en ello no para andar metiéndose en funciones civiles. Está avanzando México peligrosamente a una dictadura militar y si son tan populares pues entréguenles de una vez la Presidencia de la República”.

En su momento la senadora panista, Mayuli Latifa se preguntó si hora seguirá la militarización de los aeropuertos y cuestionó el que se esté destruyendo la industria portuaria del país.

“¿Que es lo que sigue? Los aeropuertos, también van por ellos? De verdad lo que vemos lamentablemente en este gobierno es una centralización y militarización, están provocando un impacto y retroceso a la industria portuaria”.

Las reformas fueron turnadas al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.