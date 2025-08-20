Mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy miércoles 20 de agosto: ¿Qué dijo sobre el accidente del Tren Maya?
Conoce los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 20 de agosto de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 12 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Estos son los temas más relevantes que tocó.
Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre el accidente del Tren Maya en la estación Izamal.
Tren Maya, el “capricho” que deja perdidas millonarias afectando la economía mexicana
Gobierno explica el accidente en el Tren Maya
Óscar David, director del Tren Maya, se encontró en la conferencia mañanera para explicar el accidente ocurrido en la estación Izamal durante la tarde del pasado martes 19 de agosto: “Todas las pasajeras y todos los pasajeros involucrados en este percance están bien”, señaló.
¿Qué ocurrió en el accidente del Tren Maya?
Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre el descarrilamiento que ocurrió en la estación Izamal del Tren Maya, puesto que a través de un comunicado el gobierno indicó que había ocurrido “un percance de vía”, pero según testimonios, en realidad fue un choque de trenes.
El capricho más caro del sexenio pasado… y el más ineficiente. El #TrenMaya sigue generando pérdidas millonarias.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 20, 2025
Con sus vagones vacíos y sus estaciones a medio construir, genera una pérdida diaria de 37 millones de pesos.
Entre pérdidas y sobrecostos, esta obra faraónica… pic.twitter.com/XBx8Fehwdr
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.