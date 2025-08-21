¡Tensión en el Senado! Noroña exige respeto mientras manda callar a Lilly Téllez (VIDEO)

En un nuevo episodio de confrontación en el Senado, la senadora del PAN, Lilly Téllez, y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, protagonizaron un fuerte encontronazo durante la Sesión de la Comisión Permanente.

La tensión surgió a raíz de acusaciones sobre supuestos vínculos del presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, con el grupo delictivo “La Barredora”.

El momento irónico: Noroña exige respeto… pero manda callar a Téllez

La sesión alcanzó un punto álgido cuando Téllez insistió en interpelar a Noroña sobre la recompensa que Estados Unidos ofrece por el presidente venezolano Nicolás Maduro. El morenista no dudó en responder de manera contundente:

“Le exijo que guarde respeto. Quien se tiene que callar es usted porque usted no maneja la Sesión de la Permanente, respete y deje de interrumpir a quien está en el uso de la palabra. Sea decente por una vez en su vida y sepa discutir”.

Este episodio dejó en evidencia la ironía de la situación: un llamado al respeto acompañado de un mandato directo para que la senadora panista se calle, generando comentarios y memes inmediatos entre legisladores y usuarios en redes sociales.

“Que Noroña se manifieste sobre la recompensa de 50 millones de dólares por su amigo Maduro”: @LillyTellez



“No es tema”: Noroña



“Es vergonzoso que haya líderes de carteles…”: Lilly



“Le exijo que guarde respeto. Quien se tiene que callar es usted. Sea decente por una vez en… pic.twitter.com/3pgzBM1XDs — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 20, 2025

Los gritos de Téllez y la intervención de Yeidckol Polevnsky

La senadora del PAN comenzó a transmitir en vivo desde la tribuna, señalando que el presunto líder del cártel “La Barredora” estaba presente en la sesión y criticando la supuesta protección que recibía dentro del Senado. Entre sus gritos, mencionó a la diputada Lilia Aguilar Gil como responsable de respaldar al presunto líder del grupo delictivo.

Ante esto, la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, pidió respeto y sugirió incluso llevar a un psiquiatra o una camisa de fuerza para controlar los gritos, enfatizando la necesidad de mantener el decoro y la calma en la tribuna.

Noroña llama al orden con sarcasmo

Minutos antes, Noroña había intervenido con un toque sarcástico:

“Parece que hay una persona legisladora que anda con problemas domésticos y anda buscando una barredora, si la pueden orientar, por favor”.

Aunque provocó risas entre algunos legisladores, no detuvo la escalada de la senadora panista, quien continuó con sus gritos y acusaciones.

Finalmente, debido a la insistencia de Téllez, Noroña tuvo que acelerar la lectura de la fecha de la próxima sesión y dar por concluida la Comisión Permanente.