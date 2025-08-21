TEPJF valida elección de ministros de la Suprema Corte pese a polémica por “acordeones”

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es válida, luego de un intenso debate en el que se discutió la supuesta influencia de los llamados acordeones.

La mayoría de magistrados sostuvo que no existen pruebas plenas para acreditar que estos materiales hayan tenido un impacto determinante en los resultados.

¿Qué dijeron los magistrados sobre los acordeones?

Durante la sesión, la mayoría coincidió en que las más de tres mil evidencias presentadas por los demandantes eran insuficientes para anular la elección. El argumento principal fue que dichas pruebas se basaban en conjeturas, inferencias y especulaciones sin la solidez necesaria.

La magistrada Janine Otálora subrayó que la legitimidad de la Corte no podía quedar en entredicho por indicios débiles: “Los acordeones no serán un elemento para deslegitimar la renovación del máximo tribunal del país”, señaló.

El proyecto de Reyes Rodríguez sobre la polémica

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto en el que afirmaba que existió una estrategia sistemática para beneficiar a los nueve ministros electos. Incluso llegó con una caja llena de acordeones como muestra de que el fenómeno fue real y generalizado en distintos puntos del país.

*Información en desarrollo*