¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la detención de 13 por el asesinato de Ximena y Pepe?

De acuerdo con la mandataria Sheinbaum, Pemex es una empresa con gran potencial energético e inversión extranjera, sin embargo, a causa del endeudamiento heredado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pemex se vio envuelto en dificultades para ver ganancias positivas.

Sin embargo, no mencionó nada sobre el desabasto que existe en algunas partes del país, incluida la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), ni que Pemex envía combustible subsidiado a Cuba.

Tan solo en un mes, de mayo a junio de este año, se registraron ante aduanas 39 embarques de Pemex a la isla con valor de 850 millones de dólares, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.