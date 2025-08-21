¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la detención de 13 por el asesinato de Ximena y Pepe?
Recientemente se detuvo a 13 personas por el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 21 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Uno de los temas más esperados es que la presidenta hable sobre la detención de 13 personas por el asesinato de Ximena y Pepe, los dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada.
Mañanera EN VIVO
Sheinbaum defiende a Pemex
De acuerdo con la mandataria Sheinbaum, Pemex es una empresa con gran potencial energético e inversión extranjera, sin embargo, a causa del endeudamiento heredado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pemex se vio envuelto en dificultades para ver ganancias positivas.
Sin embargo, no mencionó nada sobre el desabasto que existe en algunas partes del país, incluida la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), ni que Pemex envía combustible subsidiado a Cuba.
Tan solo en un mes, de mayo a junio de este año, se registraron ante aduanas 39 embarques de Pemex a la isla con valor de 850 millones de dólares, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción.
Sistema eléctrico nacional
Luz Elena González, secretaria de Energía, dio a conocer los avances de los proyectos de la red nacional de transmisión que forma parte del fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico nacional 2025. Para esta inversión se destinarán 8 mil 177 millones de dólares para la construcción de nuevas líneas estratégicas que continúen con el proyecto, además de la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas.
Inversión Extranjera
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este año 2025 la inversión extrajera directa en México alcanzó un máximo histórico registrando 34 mil 265 millones de dólares, superando fechas de inversión anteriores en el país.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.