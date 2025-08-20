Genaro Lozano como embajador de México en Italia y otras polémicas designaciones de la 4T

La Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Permanente aprobó con 12 votos a favor y 2 en contra el nombramiento de Genaro Lozano como nuevo embajador en Italia, quien ahora se sumó a la lista de los polémicos nombramientos de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

¿Quién es Genaro Lozano, el nuevo embajador en Italia?

Genaro Lozano es un politólogo, académico y comunicador con una sólida trayectoria profesional. Estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y tiene un doctorado en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York.

Desde 2007, es profesor en la Universidad Iberoamericana y ha colaborado con instituciones de prestigio como Harvard y la UNAM. En el ámbito de la comunicación, es reconocido por su participación en programas como Hora 21 en ForoTV y Tercer Grado. Además, ha publicado numerosos libros sobre temas de política internacional y derechos humanos, destacando su activismo en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTI+.

Polémicas designaciones de expriistas a embajadas por la 4T

A lo largo de la actual administración morenista, se ha generado controversia debido a la designación de exgobernadores, exfuncionarios y otras figuras políticas con antecedentes polémicos para ocupar cargos en el exterior. Estos nombramientos son considerados por la oposición y analistas como una “premio” o “pago de favores políticos”. Los casos más notorios son:



Claudia Pavlovich Arrellano: Exgobernadora de Sonora

Omar Fayad Meneses: Exgobernador de Hidalgo también del PRI, ahora embajador de México en Noruega. Al igual que Pavlovich, su nombramiento fue visto como un acuerdo político.

Exgobernador de Hidalgo también del PRI, ahora embajador de México en Noruega. Al igual que Pavlovich, su nombramiento fue visto como un acuerdo político. Quirino Ordaz Coppel: Exgobernador de Sinaloa por el PRI, designado embajador de México en España. Su nombramiento fue especialmente polémico por la importancia de la relación bilateral y por su historial político.

Exgobernador de Sinaloa por el PRI, designado embajador de México en España. Su nombramiento fue especialmente polémico por la importancia de la relación bilateral y por su historial político. Miguel Aysa González: Exgobernador de Campeche, ratificado como embajador de México en República Dominicana.

Exgobernador de Campeche, ratificado como embajador de México en República Dominicana. Carlos Iriarte Mercado: Exalcalde de Huixquilucan y exdiputado federal, ratificado como cónsul de México en Boston.

Exalcalde de Huixquilucan y exdiputado federal, ratificado como cónsul de México en Boston. Marco Antonio Mena Rodríguez: Exgobernador de Tlaxcala, ratificado como cónsul de México en San Francisco.

Presidente de Panamá, @JoseRaulMulino:

Claudia Pavlovich no representa la dignidad de México. Como gobernadora de Sonora, encubrió a los dueños del incendio de la Guardería ABC, permitió el avance del crimen y fue señalada por el desvío de más de 140 millones de pesos. pic.twitter.com/AARh67tgNP — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 6, 2025

Estos son solo algunos de los perfiles que son considerados como un “premio político”.