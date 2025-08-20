Genaro Lozano como embajador de México en Italia y otras polémicas designaciones de la 4T
Con 12 votos a favor se aprobó el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia, descubre la lista de los polémicos perfiles políticos que recibieron embajadas.
La Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Permanente aprobó con 12 votos a favor y 2 en contra el nombramiento de Genaro Lozano como nuevo embajador en Italia, quien ahora se sumó a la lista de los polémicos nombramientos de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).
¿Quién es Genaro Lozano, el nuevo embajador en Italia?
Genaro Lozano es un politólogo, académico y comunicador con una sólida trayectoria profesional. Estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y tiene un doctorado en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York.
Desde 2007, es profesor en la Universidad Iberoamericana y ha colaborado con instituciones de prestigio como Harvard y la UNAM. En el ámbito de la comunicación, es reconocido por su participación en programas como Hora 21 en ForoTV y Tercer Grado. Además, ha publicado numerosos libros sobre temas de política internacional y derechos humanos, destacando su activismo en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTI+.
Polémicas designaciones de expriistas a embajadas por la 4T
A lo largo de la actual administración morenista, se ha generado controversia debido a la designación de exgobernadores, exfuncionarios y otras figuras políticas con antecedentes polémicos para ocupar cargos en el exterior. Estos nombramientos son considerados por la oposición y analistas como una “premio” o “pago de favores políticos”. Los casos más notorios son:
- Claudia Pavlovich Arrellano: Exgobernadora de Sonora por el PRI, nombrada embajadora de México en Panamá. Su designación generó fuertes críticas debido a su pasado político y la percepción de que su nombramiento era un acuerdo entre partidos.
- Omar Fayad Meneses: Exgobernador de Hidalgo también del PRI, ahora embajador de México en Noruega. Al igual que Pavlovich, su nombramiento fue visto como un acuerdo político.
- Quirino Ordaz Coppel: Exgobernador de Sinaloa por el PRI, designado embajador de México en España. Su nombramiento fue especialmente polémico por la importancia de la relación bilateral y por su historial político.
- Miguel Aysa González: Exgobernador de Campeche, ratificado como embajador de México en República Dominicana.
- Carlos Iriarte Mercado: Exalcalde de Huixquilucan y exdiputado federal, ratificado como cónsul de México en Boston.
- Marco Antonio Mena Rodríguez: Exgobernador de Tlaxcala, ratificado como cónsul de México en San Francisco.
Presidente de Panamá, @JoseRaulMulino:— Lilly Téllez (@LillyTellez) August 6, 2025
Claudia Pavlovich no representa la dignidad de México. Como gobernadora de Sonora, encubrió a los dueños del incendio de la Guardería ABC, permitió el avance del crimen y fue señalada por el desvío de más de 140 millones de pesos. pic.twitter.com/AARh67tgNP
Estos son solo algunos de los perfiles que son considerados como un “premio político”.