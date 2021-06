Califican senadores como terrorismo masacre en Tamaulipas

Cd. de México.- Para legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios no hay duda de que los hechos de violencia que se han registrado en Tamaulipas deben ser catalogados como terrorismo ya que se realizaron contra personas inocentes que nada tenían que ver con la delincuencia organizada.

La senadora de Morena, María Guadalupe Covarrubias señaló que la forma en la que se dieron los hechos refleja que se trata de actos terroristas.

“Yo así lo considero porque no puede ser que muera gente inocente de esa manera, nada más porque salen a tirar como si nada, y muriendo gente inocente, sí es terrorismo”.

Oposición califica de terrorismo.

Para senadores de oposición como Damián Zepeda es un tema en el que no se puede cerrar los ojos y pasar por alto la realidad.

“Claro que estos actos, desde hace tiempo de algunas organizaciones son terrorismo y yo entiendo que hay un temor de reconocerlo como tal por la implicación legal que tiene hacia particularmente la comunidad internacional, pero no por eso nos vamos a tapar los ojos porque si a ciudadanos que no tienen nada que ver con el crimen se les ataca, aparentemente con el único fin de meter miedo a la sociedad, eso cae en la definición de terrorismo. Entonces le quieran llamar así o no, lo tienen que resolver ya”.

PRI concuerda con senadores.

El senador del PRI, Manuel Añorve dijo no tener duda de que lo vivido en los últimos días y horas en Tamaulipas son actos de terrorismo.

“Por supuesto que es terrorismo es algo que no podemos taparnos los ojos y estar solamente tratando de especular y crear un escenario de enfrentamiento entre bandas, yo creo que todos lo hemos visto, no hay duda de que la gente inocente falleció por ese tipo de actos terroristas que se dieron hace unos días muy lamentables. Son actos terroristas, de esto no tengo la menor duda”.