SRE niega que se use vacuna de CanSino en funcionarios

La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, negó categóricamente las acusaciones de que funcionarios están recibiendo la vacuna de CanSino, aún sin ser aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

A través de una carta, Marta Delgado explicó que son falsas las acusaciones en su contra y aseguró que la Cancillería no tiene injerencia en el manejo y aplicación de las vacunas.

“El trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha limitado a realizar las negociaciones multilaterales y bilateriales con organismos internacionales, gobiernos nacionales y farmacéuticas para la adquisición de una vacuna contra la Covid-19 y el aterrizaje de algunas Fases III de estudios clínicos en México”, explicó la subsecretaria Martha Delgado.

“Una vez que las vacunas tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia alguna en el manejo de las mismas”, agregó.

Sin embargo, pidió que se realicen las investigaciones necesarias para poder esclarecer las acusaciones realizadas en su contra y que se transparente el manejo de las vacunas de CanSino Bio que se utilizan para la realización de su Fase III en México.

En un oficio girado el 18 de diciembre, se asegura que funcionarios de la SRE son inoculados con la vacunas que aún no tiene aprobación de Cofepris, por lo que se pidió la investigación del caso y de Martha Delgado.

“La C. Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Javier Jileta han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones al dar acceso a vacunas (no placebo) no autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la administración pública”, se lee en el oficio.

