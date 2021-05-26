Colombianos marchan por la paz, quieren que terminen los disturbios

Cientos de manifestantes tomaron las calles de Cali para protestar contra los disturbios y bloqueos que azotan al país en medio de tensas protestas contra la administración del presidente Iván Duque.

Estos manifestantes piden el fin de la violencia y el restablecimiento de la libre circulación en las zonas más afectadas como Cali. Argumentan que los bloqueos de protesta son una carga demasiado pesada para el empleo y la economía.

El país ha sido testigo de casi un mes de manifestaciones, disturbios y miles de cortes de carreteras. Aunque los líderes de la protesta llegaron a acuerdos previos para las conversaciones con el gobierno a última hora del lunes 24 de mayo, han prometido que continuarán las marchas contra la desigualdad y el abuso policial, entre otros temas.

El gobierno dice que 17 muertes están directamente relacionadas con las marchas, mientras que los grupos de derechos humanos afirman que hay docenas más. La oficina del fiscal general dice que ha encontrado 290 personas reportadas como desaparecidas y está buscando a otras 129.

“La vida es primero. La única manera de resolver es dialogando, no nos podemos quedar gritando”: Kees Stapel, uno de los promotores de la ‘Marcha del silencio’ - https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/KTgnbmyOtS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 25, 2021

Te puede interesar: Colombia | Muere bebé en ambulancia que no pudo pasar por bloqueo

Protesta contra la violencia del domingo 23 de mayo

La protesta del martes 25 no es la única contra la violencia, pues cristianos evangélicos se reunieron el domingo en Bogotá para pedir el fin de las protestas violentas así como un diálogo entre el gobierno colombiano y los líderes de la protesta.

Los feligreses rezaron y marcharon por la plaza Bolívar, epicentro de las protestas contra la administración de Duque.

Te puede interesar: Colombia: Manifestantes lanzan bomba molotov a policía

Orígenes de los disturbios en Colombia

Las protestas contra el gobierno que comenzaron hace cuatro semanas han estado marcadas por la violencia tanto de la policía como de la población civil. La oficina del fiscal general ha confirmado 17 muertes relacionadas con las marchas, mientras que un grupo de derechos humanos suma más de 40.

Las manifestaciones, convocadas originalmente a fines de abril contra un plan fiscal ahora cancelado, se han ampliado para incluir demandas como un ingreso básico, el fin de la violencia policial y oportunidades para los jóvenes.