Discuten en comisiones del Senado por llamado a la OTAN a no enviar armas a Ucrania

Después de votar a favor de la ratificación de Quirino Ordaz como embajador de México en España en la reunión de comisiones Unidas del Senado , la presidenta de la comisión de asuntos fronterizos en el Senado, la senadora Bertha Alicia Caraveo, propuso hacer un pronunciamiento a nombre del Senado para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ) suspenda el envío armas a Ucrania y se abstenga de intervenir en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Aunque el asunto no formaba parte de la orden del día de las comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa, la morenista su preocupación ante lo que calificó como “uno de los conflictos más complejos de la historia del presente”.

“Estamos viendo como los países aliados de la OTAN están priorizando la cooperación militar por encima del las vías diplomáticas. Me parece que el Senado de la República no puede quedarse callado ante los nuevos acontecimientos. Considero pertinente que, como revisores de la política exterior, así como suscribimos la posición de la Cancillería respecto a la condena a Rusia también propongamos adicionar a nuestra posición nacional un respetuoso llamado a los países aliados de la OTAN abstenerse de continuar con el envío de armas y entender la seguridad colectiva requiere de esfuerzos compartidos en el que sabemos la vía militar no es la solución”, dijo Caraveo

Apuntó que México es encuentra ajeno al conflicto en virtud de la relativa participación de Estados Unidos en la guerra y la cercanía geográfica que tenemos con nuestro vecino del Norte.

“Una amenaza nuclear tendría grave su implicaciones en la seguridad hemisférica de México y todo el continente. No hay que subestimar los alcances de los peores escenarios, si se siguen agotando las vías diplomáticas. Por ello, hoy debemos de agotar nuestro esfuerzo como país para promover activamente la solución pacífica de controversias”, enfatizó.

La legisladora también propuso organizar una comitiva para recibir a los refugiados ucranianos y rusos que buscan asilo, así como a los mexicanos que fueron rescatados por la cancillería mediante la coordinación interinstitucional con la secretaría de relaciones exteriores y la red embajadas de México en el mundo.

Pero la priista Beatriz Paredes enfrió los ánimos y pidió tiempo para meditar sobre los alcances de una decisión política de esa magnitud.

“Me parece que tiene un conjunto de consecuencias muy relevantes. Tendríamos que ver si la movilización de la OTAN es derivada de una solicitud de Ucrania, o es una movilización que la OTAN estima de manera endógena. Yo necesito leer y necesito valorar las implicaciones. Necesito saber si es consistente con nuestro llamamiento a la paz”, expresó Paredes Rangel.

“Son movimientos que se están dando uno tras otro. No podemos tampoco detenernos a reflexionar o a ver qué es lo que puede pasar más adelante. Yo creo que estás son cosas que así como se ha condenado a Rusia también yo creo que en este aspecto también hay que hacer un llamamiento a los estados de la OTAN para que no envié armamento”, insistió Caraveo Camarena.

Al final, hubo legisladores que se pronunciaron por revisar con calma el asunto y consultarlo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Embajada de Ucrania pide ayuda al Senado de México.

Se debe condenar la invasión Rusa, afirma Grupo Plural

Mientras esa discusión ocurría en el salón Ifigenia Martínez, en el Patio del Federalismo, tres senadores del grupo Plural informaron que entregaron a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, una carta de la embajada de Ucrania en México. A través de una misiva, los parlamentarios de Ucrania a los parlamentarios mexicanos pidieron al Senado intermediar para que México envíe apoyo material para enfrentar los ataques de Rusia en su territorio.

Los legisladores insistieron en que de acuerdo a la Constitución se debe condenar de manera tajante el empleo de la violencia para resolver conflictos entre dos naciones, y así debe pronunciarse el Senado.

“Ucrania está siendo invadida. Lo que nos está pidiendo es apoyo para impedir y detener esta guerra, esta invasión. Lo que nos está pidiendo son apoyos materiales para la población ucraniana que está allá. Y creemos que fue un despropósito mandar los aviones militares de México a rescatar a los mexicanos y no aprovechar para enviar apoyos, medicamento, alimento para la población que está siendo invadida”, subrayó el senador Gustavo Madero.

El contenido de la carta.

“Aprovechamos este conducto para saludarle con respeto y agradecer por el el apoyo a Ucrania en la lucha por la libertad y la independencia de nuestro país, y tenemos el honor de informar lo siguiente.

Las fuerzas armadas de la Federación Rusa están atacando Ucrania desde diferentes direcciones. Nosotros estamos peleando las batallas cada segundo en casi todos los rincones de Ucrania. Rusia bombardea a civiles, mujeres y niños.

Creemos que solo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos hacer retroceder al enemigo. Mientras nuestras fuerzas armadas están resistiendo valientemente, todavía tenemos algunos problemas con armas y municiones. Como ya saben, hemos desplegado una serie de unidades que actúan como fuerzas de defensa territorial. Estos valientes hombres y mujeres no tienen ninguna armadura, cascos, vías de comunicación y armas efectivas, pero siguen lanzando bombas de gasolina (cócteles Molotov) a los vehículos enemigos.

Proporcionarles armas detendrá las víctimas civiles y bloqueará el movimiento adicional de las fuerzas armadas rusas más profundamente en territorio ucraniano. Aqui está la lista detallada de nuestras necesidades urgentes en grandes cantidades:

- Armas guiadas antitanques;

- FIM-92 Stingers;

- Armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones (modernas y del origen de la Unión Soviética);

-Todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares;

- Chalecos antibalas y cascos.

También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen a Ucrania.

Si pueden proporcionar cualquier otro tipo de asistencia militar y humanitaria, estaríamos muy agradecidos.

No hay tiempo para esperar. Cada segundo es importante”