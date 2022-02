Ciudadanía afectada por distribución de ivermectina debe denunciar: senadores PAN

Los senadores del PAN aseguran que de manera irremediable la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum enfrentará costos políticos de parte de los ciudadanos en la Ciudad de México por haber permitido la distribución de la ivermectina y azitromicina para contrarrestar al Covid-19 sin el sustento científico correspondiente, además de que no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ese propósito.

La senadora Xóchitl Gálvez recordó que incluso hubo una advertencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell para que ese tratamiento no fuera utilizado con ese fin, pero fue ignorado y se pasó por alto la recomendación. Todo esto acarreará costos políticos importantes para Sheinbaum Pardo, consideró la legisladora.

“Eso yo creo que si lo va a tener; costos políticos importantes, porque además López Gatell puso un mensaje dónde recomendaba no usar los medicamentos en la forma como lo hicieron las autoridades del el Gobierno de la Ciudad de México”.

Xóchitl Gálvez calificó como muy lamentable el que Claudia Sheinbaum haya permitido, aunque lo niegue, que se llevara a cabo un experimento de esa naturaleza, con más de cien mil personas, a quienes se les distribuyeron los medicamentos no autorizados.

“Creo que ahí lo lamentable es haber utilizado los datos de las personas sin su autorización para un aparente experimento científico, un estudio científico, y que las personas no se hayan enterado, eso es lo que está condenándose, el uso de esos medicamentos. Creo que el problema fue que la gente no supiera que estaba siendo producto de una investigación”.

Gálvez pidió a los ciudadanos que se sientan afectados, denunciar.

“Debería de haber sanciones y yo creo que ahí hay que ver que procede, pero la no protección de los datos personales es un tema que se tiene que investigar. Este gobierno no ha renunciado a nadie, si el Gobierno federal no han renunciado a Gatell, imagínense si Claudia Sheinbaum va a renunciar a Pepe Merino; jamás. Entonces hay que irse por la vía legal y la gente que se sienta afectada debería de poner una denuncia”.