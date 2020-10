Fayad anuncia complemento alimenticio que reduce efectos de Covid-19

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, anunció que el personal médico del estado recibirá el suplemento alimenticio Vita Deyun, con el cual se reducen los efectos del Covid-19 de acuerdo con los resultados de tratamientos controlados.

“Se hicieron pruebas con varios tipos de pacientes, pacientes infectados, pacientes no infectados, pacientes graves, pacientes no graves y en donde hemos podido concluir con un protocolo que le presentamos, no solamente al pueblo de Hidalgo, desde Hidalgo es un protocolo que le presentamos al mundo”, dijo Fayad

Tenemos que compartir este conocimiento, no seremos mezquinos para no hacerlo

En la presentación, el mandatario dijo que la experiencia que se vive día a día está generando importantes resultados que pueden servir para aminorar los efectos del “virus, del que tanto se habla pero que no podemos encontrar finalmente aún la sustancia que lo mate, que lo destruya o finalmente o la vacuna que lo prevenga”.

De acuerdo con Fayad, a través de un protocolo desarrollado por la Secretaría de Salud de Hidalgo y una fórmula creada por científicos mexianos en Jalisco, “hemos probado un producto que funciona como alternativa preventiva, el suplemento Vita Deyun”.

El protocolo científico afirma que el suplemento reduce la infección viral y aminora los efectos que provoca en el cuerpo humano el virus Sars Cov-2 y se publicará en una revista científica.

Fayad dijo que la empresa SUMMA Co. entregó un donativo del suplemento alimenticio, el cual será destinado para proteger al personal médico de los hospitales Covid-19 en Pachuca y Actopan, como una medida adicional que se suma a la estrategia de bioseguridad.