Ingreso a la UNAM 2025: Los aciertos que definen un lugar en las Preparatorias y CCH más demandados

La espera está por terminar. Este martes 19 de agosto de 2025 se publican los resultados del examen COMIPEMS, definiendo el futuro académico de miles de jóvenes que aspiran a un lugar en el bachillerato de la UNAM o el IPN. La pregunta clave “¿me quedé?”, finalmente tendrá respuesta. Te presentamos la guía definitiva para consultar tus resultados, los pasos cruciales para tu inscripción y las alternativas disponibles.

Lista de aciertos de referencia para Prepas UNAM 2025

¡Tómalo en cuenta! Es fundamental entender que los puntajes no son fijos; cambian cada año según la demanda y el número de lugares disponibles; sin embargo, los resultados del concurso anterior son el termómetro más preciso para medir la exigencia de cada plantel. A continuación, te presentamos los puntajes mínimos del ciclo 2024.



Plantel Aciertos Mínimos (2024) Nivel de Demanda ENP 6 “Antonio Caso” 113 Muy Alta ENP 9 “Pedro de Alba” 110 Muy Alta ENP 2 “Erasmo Castellanos Quinto” 109 Muy Alta ENP 5 “José Vasconcelos” 105 Alta ENP 3 “Justo Sierra” 105 Alta ENP 1 “Gabino Barreda” 102 Alta ENP 7 “Ezequiel A. Chávez” 100 Alta ENP 8 “Miguel E. Schulz” 98 Alta ENP 4 “Vidal Castañeda y Nájera” 96 Alta

Lista de Aciertos de Referencia para CCH UNAM en 2025

El sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se enfoca en el modelo de “aprender a aprender”, fomentando la autonomía del estudiante. Aunque sus puntajes son ligeramente distintos a los de las prepas, la demanda sigue siendo muy elevada.



Plantel Aciertos Mínimos (2024) Nivel de Demanda CCH Sur 96 Muy Alta CCH Vallejo 95 Alta CCH Oriente 94 Alta CCH Azcapotzalco 93 Alta CCH Naucalpan 87 Alta

¿Cómo y dónde consultar los resultados COMIPEMS 2025?

Para evitar contratiempos este 19 de agosto, es de suma importancia que tengas toda tu información a la mano. El proceso se realizará exclusivamente en línea. Sigue estos pasos para una consulta exitosa:



Ingresa al portal oficial, la única página autorizada para la consulta de resultados de la UNAM y el IPN es ( https://ecoems.org Prepara tus datos, necesitarás tu número de folio y tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Ambos datos se encuentran en tu comprobante-credencial. Descarga tu resultado, una vez dentro del sistema, podrás visualizar y descargar la Gaceta Electrónica de Resultados 2025. Este es tu documento oficial, donde se te indicará si fuiste asignado a una de tus opciones.

Recuerda revisar a fondo tu Gaceta Electrónica de Resultados, ya que este documento oficial es clave para tu futuro académico. Además de indicarte el plantel asignado a tu folio, detallará el puntaje que obtuviste en el examen y te proporcionará la guía de inscripción con los pasos cruciales que debes seguir para completar tu ingreso.