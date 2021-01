JLo hace historia en ceremonia de investidura de Biden

Jennifer Lopez (JLo) se convirtió en una de las grandes protagonistas de la toma de posesión del presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden. Más allá de lo musical, la estrella de ascendencia latina se convirtió en sensación al ser la primera personalidad que habla en español durante una ceremonia de inauguración de un mandato.

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, dijo JLo al finalizar su interpretación de “This Land Is Your Land”, original de Woody Gurthie.

Medios locales señalaron esta acción como histórica, pues no se tiene registro de que algo similar haya sucedido en el pasado.

JLo no fue la única estrella presente en la toma de posesión de Biden, pues Lady Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional de Estados Unidos, al comienzo de la ceremonia.

En el transcurso de este miércoles, las televisoras estadounidenses transmitirán un programa especial para celebrar la llegada de Biden a la presidencia, en el que habrán actos musicales de todos los géneros interpretados por Ozuna, Bon Jovi, Foo Fighters, Lin-Manuel Miranda, entre otros.

Recientemente, también se confirmó la participación de New Radicals, intérpretes del tema “You Get What You Give”, que se convirtió en un himno para los demócratas durante la campaña de Joe Biden y Kamala Harris.

