Las víctimas continúan enfrentando a los asaltantes, ahora en Ecatepec

Cd.de México.- En redes sociales circula un vídeo en el que se observa cómo una mujer, con otras personas tienen sometido a un sujeto quien presuntamente, minutos antes le había robado su celular.

La joven le reclama al hombre, le da unos puñetazo y le reclama por el robo de su telefono móvil, más aún cuando ella, dice, es del barrio y el es su vecino.

“Me conoces buey, soy del barrio, una puta patrulla, ratas cómo estás culeras, se tiene que ir a la verga, al chile porque me viste tierna”.

El presunto ratero le intenta pedir perdón y se inca, mientras que la afectada lo sigue enfrentando.

“Soy de aquí no me voy a pasa, imagínese culero, cada rato me vas a ver y te vas a desquitar”.

Al final, una patrulla llega y detiene al sujeto, al tiempo que ella reconoce que su vecino saldrá pronto del Ministerio Público, pero lo único que celebra es que lo “quemara” en redes sociales.

“Te van a soltar guey, pero al chile, te van a quemar en las redes”.

Se advierte estos hechos, ocurrieron en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.