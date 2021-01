Muere el productor Phil Spector por Covid-19, a los 81 años

Phil Spector, reconocido productor musical, falleció este fin de semana a los 81 años, de acuerdo con medios especializados.

Allegados detallaron que Spector falleció por complicaciones derivadas de Covid-19, después de haber sido diagnosticado con la enfermedad hace cuatro semanas.

El productor estaba preso desde 2003, por lo que fue trasladado de prisión a un hostpital donde falleció durante la noche del sábado.

Spector comenzó su carrera a temprana edad, cuando aún cursaba la preparatoria, con la producción de ‘To Know Him is To Love Him’, de Teddy Bears.

Posteriormente cobró importancia en el mundo de la música con The Righteous Brothers, produciendo icónicos temas como ‘You Lost That Lovin’ Feeling’, ‘Unchained Melody’, ‘You’re My Soul and Inspiration’ y canciones como ‘Be My Baby’ de The Ronettes.

Quizás la obra producida por Spector más reconocida es el legendario álbum ‘Let It Be’, de The Beatles, que además fue el último álbum del cuarteto de Liverpool. La producción incluye temas como ‘Get Back’ y ‘The Long and Winding Road’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Chocan migrantes con policía en frontera de Guatemala y Honduras.

Además, también trabajó junto a John Lennon luego de la separación de la banda, produciendo canciones como ‘Imagine’ e ‘Instant Karma’.

También fue reconocido por ser el creador de la técnica ‘Pared de Sonido’, que creaba un efecto de reverberación en el sonido de gutiarras y bajos. La técnica fue utilizada por Bruce Springsteen y The Beach Boys.

Spector fue sentenciado a prisión en 2009 por el asesinato en segundo grado de Lana Clarkson, con quien salía en 2003. Los hechos ocurrieron en 2003, y pasó todo el proceso de judicial en prisión sin oportunidad de recibir prisión domiciliaria. Fue condenado a 19 años en prisión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡El Chucky lo hizo de nuevo! Lozano anota en goleada del Napoli