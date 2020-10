Obtiene FGR vinculación a proceso en contra de tres sujetos por secuestro

Cd. de México.- La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso en contra de una mujer y dos hombres que en enero del 2019 secuestraron a una persona en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Fernando “P”, Jorge “H” y Sandy “A” son acusados por la FGR por el delito de secuestro agravado.

En julio del 2019, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, libró orden de aprehensión contra los ahora imputados por el delito de secuestro agravado.

El 12 de octubre de 2020, la Policía Federal Ministerial (PFM), de esta Fiscalía, cumplimentó la orden de aprehensión por reclusión en contra de Fernando “P” y Jorge “H”, quedando internos en el CEFERESO CPS 18 Durango; mientras que Sandy “A”, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México.

Un día después, tuvo verificativo la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, y el Juez resolvió vincularlos a proceso por ser probables responsables del delito de secuestro con las agravantes contempladas en los numerales 10 fracción I, incisos a) (hipótesis camino público), b) (hipótesis se lleva a cabo por más de dos personas), c) (hipótesis que se realice con violencia) y fracción II, inciso c) (hipótesis que se cause a la víctima alguna lesión), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Se les impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que se cumplirá en los centros de reclusión donde se encuentran actualmente, y otorgaron seis meses para la investigación complementaria.