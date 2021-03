¿Quién es el hombre que irrumpió en la mañanera de AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó el ingreso de un hombre al Salón Tesorería del Palacio Nacional en donde daba su conferencia diaria y dijo que “no se puede tener tanta vigilancia”, como antes cuando existía el Estado Mayor Presidencial.

El mandatario refirió que es “interesante tener en consideración que no se puede tener tanta vigilancia, antes existía el Estado Mayor Presidencial, que no debe de olvidarse, eran 8 mil elementos para cuidar al Presidente, un exceso, además era un poder al interior del gobierno, con mucha prepotencia y abusos de autoridad”.

Y ahora, dijo, ahora nada hay más ayudantes civiles, que no tiene guardaespaldas “porque el que nada debe nada teme y estoy tranquilo con mi consciencia y la verdad el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer pero todo mundo corre riesgos, todos, todos todos”.

Recordó que siempre ha tenido comunicación con la gente y ahora padece esta falta de contacto “porque no puedo escuchar a la gente, convivir más con la gente, porque no se permite y además por cuidado pero no es posible encerrarse, no es vida, no se puede vivir encerrado, por eso suceden esas cosas, pero repito, no hay nada qué temer”, aseguró.

El mandatario pidió a Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana de la Presidencia, que informara sobre el incidente ocurrido esta mañana a lo que la funcionaria explicó que se investiga cómo entró el joven al recinto porque “nosotros de todas formas recibimos a toda la gente todos los días”.

Al ser cuestionada sobre si entro por el área de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez respondió: “El día de hoy no entro por Atención Ciudadana pero afuera atendimos en particular a muchos que tienen que ver con prisiones, el asunto de los penales es muy complicado cada vez más gente viene a decir sobre la injusticia que es estar detenido”.

¿QUIÉN ES EL HOMBRE QUE IRRUMPIÓ EN LA MAÑANERA?

La directora de Atención Ciudadana informó queu se trata de un hombre llamado José Luis, de 31 años, quien refirió que le sembraron droga en Durango por lo que estuvo en prisión dos años y ahora no encuentra una forma para salir adelante.





Dijo que por su desesperación el hombre decidió acercarse al mandatario, y explicarle que vive con su madre, que tiene una hija a la que no le dejan ver y que necesita ayuda.

“No encuentra un camino para rehacer su vida, quedamos ver qué se puede hacer... quiere encontrar un camino para rehacer su vida, ya está más tranquilo”, refirió.

#EnLaMañanera | Hace unos momentos, un hombre que no estaba acreditado como periodista ingresó a la mañanera del presidente @lopezobrador_ y se acercó, por lo que Leticia Ramírez, jefa de atención ciudadana tuvo que intervenir pic.twitter.com/HGtp78Bkx4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 1, 2021

